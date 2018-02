​FOTOGALERIE JO 2018 in cifre - Care sunt povestile de la PyeongChang: de la Ester Ledecka, castigatoarea surpriza la Super-G, pana la primul caz de dopaj in curling

Marea surpriza de la Super-G

Confirmarea de la snowboard

Thank You Life\uD83D\uDE4F\uD83C\uDFFD❤️ pic.twitter.com/TdHcIdWzqJ — Mark McMorris (@markmcmorris) 12 februarie 2018

Cehoaica Ester Ledecka este de departe sportiva cu cea mai frumoasa poveste la Jocurile Olimpice de la PyeongChang. La doar 22 de ani, Ledecka a intrat in istoria JO de iarna, devenind primul sportiv care a castigat medalia de aur atat la schi alpin, cat si la snowboard. Mai mult, Ledecka este prima femeie care a cucerit aurul la doua sporturi diferite in cadrul aceleiasi editii a JO de iarna.Spre surprinderea tuturor, Ester Ledecka a castigat medalia de aur in proba de slalom super-urias din cadrul concursului de schi alpin al JO 2018. Ledecka a pornit cu numarul 26 in concursul de Super G si nu era nici pe departe printre favorite. Ba mai mult, sportul de baza pe care il practica este snowboardul. Cronometrata cu 1.21.11, cehoaica a fost mai rapida doar cu o sutime fata de austriaca Anna Vieth, detinatoarea titlului olimpic. "Am crezut ca este o eroare de cronometraj. Insa toata lumea in jurul meu, in tribune, striga, iar eu mi-am spus 'totul este adevarat' " - Ledecka.Sursa foto: fis-ski.comDupa rezultatul surprinzator obtinut la schi alpin, Ledecka a confirmat si la snowboard, in proba de slalom urias paralel, castigand medalia de aur. In finala, Ledecka a invins-o pe germanca Selina Joerg cu 46/100. De asemenea, cehoaica este dubla campioana mondiala la aceasta proba (2015 si 2017).Sursa foto: fis-ski.comLa 33 de ani, 4 luni si 3 zile, Lindsey Vonn a devenit cea mai in varsta sportiva care cucereste o medalie olimpica in proba de schi alpin la Jocurile Olimpice de Iarna. Marea vedeta a schiului alpin feminin, Vonn a fost medaliata cu bronz in proba de coborare de la PyeongChang, dupa ce la Super-G incheiase doar pe locul 6.A fost a treia medalie olimpica pentru Lindsey Vonn, dupa cele cucerite la JO 2010 (Vancouver): aur in proba de coborare si bronz la Super-G. Coplesita de emotii, frumoasa schioare a anuntat ca a fost ultima editie a Jocurilor Olimpice la care a luat parte, insa a precizat ca nu se va retrage pana cand nu va dobori recordul de victorii in Cupa Mondiala de schi alpin.Cu 81 de victorii in Cupa Mondiala, Vonn vrea sa depaseasca recordul legendarului schior suedez Ingermar Stenmark, care a inregistrat 86 de succese in circuitul mondial de schi alpin, intre 1975 si 1989. "Sper ca acest lucru se va intampla intr-un singur sezon. Nu ma voi retrage pana cand nu voi dobori acest record, asta-i sigur, indiferent cata durere va trebui sa mai suport. Sper din tot sufletul ca va fi nevoie doar de inca un sezon, pentru ca mi-ar fi greu sa continui dupa aceea", a spus Vonn.Sursa foto: fis-ski.comDesi a fost exclusa de la JO 2018 din cauza sistemului de dopaj institutionalizat, Rusia a fost aratata din nou cu degetul. In randul celor 168 de sportivi rusi care au participat la PyeongChang sub drapel neutru s-au descoperit doua cazuri de dopaj, iar unul dintre ele a reprezentat o premiera. Alexander Krushelnitsky a devenit primul sportiv de la curling care a fost prins dopat la JO, fiind depistat pozitiv la meldonium.Alaturi de sotia sa, Anastasia Bryzgalova, Krushelnitsky a castigat medalia de bronz la proba de dublu mixt a concursului de curling din cadrul Jocurilor Olimpice de iarna 2018 de la PyeongChang.Totusi, presedintele Federatiei ruse de curling Dmitri Svichtchev s-a declarat "convins" ca nu e vorba decat de o "provocare" si un "act de sabotaj". "Din 2015, a dat 11 probe si toate au fost negative. Ce ar fi in mintea unui om sa ia o pilula chiar inaintea Jocurilor?".Acest caz de dopaj este singurul descoperit in curling la o editie a Jocurilor Olimpice, introdus ca sport olimpic la Nagano, in 1998.Sursa foto: pyeongchang2018.comInaintea Jocurilor Olimpice de la PyeongChang, Marcel Hirscher (28 de ani) nu reusise sa castige nicio medalie olimpica de aur. Acum, "regele" circuitului mondial de schi alpin are in palmares doua titluri olimpice. Austriacul a intrat in istoria JO de iarna, devenind primul sportiv care castiga proba de slalom urias si combinata alpina la aceeasi editie a Jocurilor.JO 2018 au avut insa si o parte intunecata pentru schiorul austriac. Favoritul principal al probei de slalom, Hirscher a ratat o poarta in prima mansa si nu a terminat concursul. Dezamagirea este mare daca tinem cont ca Hirscher castigase sase dintre cele opt probe de slalom disputate in actuala editie a Cupei Mondiale. El nu mai ratase o cursa de slalom din 14 februarie 2016, de la Yuzawa Naeba (Japonia), tot in Cupa Mondiala.Sursa foto: fis-ski.comIn varsta de 24 de ani, canadianul Mark McMorris poate fi numit eroul Jocurilor Olimpice de la PyeongChang. In urma cu 11 luni, Mc Morris se afla in coma, iar viata lui era agata de un fir de ata, insa canadianul s-a refacut intr-un timp record si a reusit chiar sa cucereasca o medalie la JO 2018.Mark McMorris a urcat pe a treia treapta a podiumului la slopestyle, dupa americanul Redmond Gerard si canadianul Max Parrot. In cazul lui McMorris, bronzul valoreaza la fel mult precum o medalie de aur.Pentru a intelege mai bine valoarea medaliei obtinute: in martie 2017, McMorris lucra la un proiect de film atunci cand snowboardul sau s-a dus intr-o directie gresita si s-a lovit cu viteza de un copac. A avut splina rupta, plamanul stang afectat, fracturi la coaste, fracturi in zona pelvisului, fractura la maxilar si fractura la bratul stang, iar medicii l-au tinut in viata cu ajutorul aparatelor.Sursa foto: Twitter/ Team CanadaIn 2016, Pita Taufatofua (purtatorul de drapel al delegatiei statului Tonga) facea senzatie la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de vara de la Rio de Janeiro, purtand doar o ta'ovala (fusta traditionala) infasurata in jurul taliei, avand bustul gol si uns cu ulei din belsug.In urma cu doua saptamani, reprezentantul din Tonga putea fi vazut in aceeasi ipostaza la deschiderea Jocurilor Olimpice de iarna, desi la PyeongChang temperaturile se incapatanau sa nu treaca de zero grade.La Rio, Taufatofua a concurat in proba de taekwondo, dar a fost eliminat inca din primul tur. Aflat in cautarea unei noi provocari, el s-a orientat catre o disciplina putin cunoscuta in arhipelagul polinezian: schi fond. Pita Taufatofua a ajuns la JO 2018 dupa ce s-a antrenat timp de un an pe schiuri cu role (roller ski) si doar 10 saptamani pe zapada, luand startul in proba de 15km din cadrul competitiei de ski fond.Obiectivul sau la PyeongChang a fost sa poata incheia proba si a reusit. A terminat pe locul 114, fiind cronometrat cu timpul de 56:41.1, mai bun decat ultimii doi clasati, columbianul Sebastian Uprimny (58:08.1) si mexicanul German Madrazo (59:35.4).Sursa foto: pyeongchang2018.com(Norvegia, schi fond) -: stafeta 4x10km, sprint clasic, sprint liber pe echipe(Franta, biatlon) -: stafeta mixta 2x6km feminin + 2x7.5km masculin, 12.5km urmarire, 15km mass-start(Norvegia, schi fond) -: 30km mass start, stafeta 4x5km,: 7.5km + 7.5km schiatlon si: 10km liber, sprint liber pe echipe(Norvegia, schi fond) -: stafeta 4x10km, sprint liber pe echipe si: 15km + 15km Schiatlon(Norvegia, schi fond) -: 15km + 15km Schiatlon, stafeta 4x10km si: 15km liber(Germania, combinata nordica) -: sarituri cu schiurile trambulina normala/10 km schi fond individual, sarituri cu schiurile trambulina mare /4x5km schi fond pe echipe si:cu schiurile trambulina mare/10km schi fond individual(Germania, biatlon) -: urmarire 10km, sprint 7.5km si o medalie de bronz: 15 km individual(Coreea de Sud, short-track) -: 1.500m si stafeta 3.000m(Germania, bob) -: bob-2, bob-4(Germania, combinata nordica) -: sarituri cu schiurile trambulina mare/10km schi fond individual, sarituri cu schiurile trambulina mare /stafeta 4x5km schi fond pe echipe(Olanda, patinaj viteza) -: 1.000m, 1.500m(Austria, schi alpin) -: combinata (coborare/slalom), slalom urias(Japonia, patinaj viteza) -: mass-start, urmarire pe echipe(Germania, sanie) -: stafeta pe echipe mixte, sanie simplu feminin(Norvegia, schi fond) -: 10km liber, stafeta 4x5km(Canada, patinaj artistic) -: dans pe gheata, proba pe echipe(Canada, patinaj artistic) -: dans pe gheata, proba pe echipe(Germania, bob) -: bob-2, bob-4(Germania, sanie) -: proba de dublu, stafeta pe echipe mixte(Germania, sanie) -: proba de dublu, stafeta pe echipe mixte(Suedia, schi fond) -: 7.5km + 7.5km Schiatlon si: 10km liber, stafeta 4x5km, sprint liber pe echipeetc.Aur: Laura Dahlmeier (Germania)Argint: Marte Olsbu (Norvegia)Bronz: Veronika Vitkova (Cehia)Aur: Charlotte Kalla (Suedia)Argint: Marit Bjørgen (Norvegia)Bronz: Krista Pärmäkoski (Finlanda)Aur: Lim Hyojun (Coreea de Sud)Argint: Sjinkie Knegt (Olanda)Bronz: Semen Elistratov (OAR - Sportivii Olimpici ai Rusiei)Aur: Andreas Wellinger (Germania)Argint: Johann André Forfang (Norvegia)Bronz: Robert Johansson (Norvegia)Aur: Carlijn Achtereekte (Olanda)Argint: Ireen Wüst (Olanda)Bronz: Antoinette de Jong (Olanda)Aur: Arnd Peiffer (Germania)Argint: Michal Krcmar (Cehia)Bronz: Dominik Windisch (Italia)Aur: Simen Hegstad Krueger (Norvegia)Argint: Martin Johnsrud Sundby (Norvegia)Bronz: Hans Christer Holund (Norvegia)Aur: Perrine Laffont (Franta)Argint: Justine Dufour-Lapointe (Canada)Bronz: Yulia Galysheva (Kazahstan)Aur: David Gleierscher (Austria)Argint: Chris Mazdzer (SUA)Bronz: Johannes Ludwig (Germania)Aur: Redmond Gerard (SUA)Argint: Max Parrot (Canada)Bronz: Mark McMorris (Canada)Aur: Sven Kramer (Olanda)Argint: Ted-Jan Bloemen (Canada)Bronz: Sverre Lunde Pedersen (Norvegia)Aur: Laura Dahlmeier (Germania)Argint: Anastasiya Kuzmina (Slovenia)Bronz: Anais Bescond (Franta)Aur: Martin Fourcade (Franta)Argint: Sebastian Samuelsson (Suedia)Bronz: Benedikt Doll (Germania)Aur: CanadaArgint: OARBronz: SUAAur: Mikaël Kingsbury (Canada)Argint: Matt Graham (Australia)Bronz: Daichi Hara (Japonia)Aur: Maren Lundby (Norvegia)Argint: Katharina Althaus (Germania)Bronz: Sara Takanashi (Japonia)Aur: Jamie Anderson (SUA)Argint: Laurie Blouin (Canada)Bronz: Enni Rukajarvi (Finlanda)Aur: Ireen Wüst (Olanda)Argint: Miho Takagi (Japonia)Bronz: Marrit Leenstra (Olanda)Aur: Marcel Hirscher (Austria)Argint: Alexis Pinturault (Franta)Bronz: Victor Muffat-Jeandet (Franta)Aur: Stina Nilsson (Suedia)Argint: Maiken Caspersen Falla (Norvegia)Bronz: Yulia Sergeyevna Belorukova (OAR)Aur: Johannes Hoesflot Klaebo (Norvegia)Argint: Federico Pellegrino (Italia)Bronz: Alexander Bolshunov (OAR)Aur: Kaitlyn Lawes si John Morris (Canada)Argint: Jenny Perret si Martin Rios (Elvetia)Bronz: Anastasia Bryzgalova si Aleksandr Krushelnitckii (OAR)Aur: Natalie Geisenberger, (Germania)Argint: Dajana Eitberger (Germania)Bronz: Alex Gough (Canada)Aur: Arianna Fontana (Italia)Argint: Yara van Kerkhof (Olanda)Bronz: Kim Boutin (Canada)Aur: Chloe Kim (SUA)Argint: Liu Jiayu (China)Bronz: Arielle Gold (SUA)Aur: Kjeld Nuis (Olanda)Argint: Patrick Roest (Olanda)Bronz: Min Kim Seok (Coreea de Sud)Aur: Tobias Wendl si Tobias Arlt (Germania)Argint: Pegter Penz si Georg Fischler (Austria)Bronz: Toni Eggert si Sascha Benecken (Germania)Aur: Eric Frenzel (Germania)Argint: Akito Watabe (Japonia)Bronz: Lukas Klapfer (Austria)Aur: Shaun White (SUA)Argint: Ayumu Hirano (Japonia)Bronz: Scotty James (Australia)Aur: Jorien ter Mors (Olanda)Argint: Nao Kodaira (Japonia)Bronz: Miho Takagi (Japonia)Aur: Aksel Lund Svindal (Norvegia)Argint: Kjetil Jansrud (Norvegia)Bronz: Beat Feuz (Elvetia)Gold: Mikaela Shiffrin (SUA)Silver: Ragnhild Mowinckel (Norvegia)Bronze: Federica Brignone (Italia)Aur: Hanna Oeberg (Suedia)Argint: Anastasiya Kuzmina (Slovacia)Bronz: Laura Dahlmeier (Germania)Aur: Johannes Thingnes Bø (Norvegia)Argint: Jakov Fak (Slovenia)Bronz: Dominik Landertinger (Austria)Aur: Ragnhild Haga (Norvegia)Argint: Charlotte Kalla (Suedia)Bronz: Krista Parmakoski (Finlanda); Marit Bjørgen (Norvegia)Aur: Aljona Savchenko si Bruno Massot (Germania)Argint: Wenjing Sui si Cong Han (China)Bronz: Meagan Duhamel si Eric Radford (Canada)Aur: GermaniaArgint: CanadaBronz: AustriaAur: Pierre Vaultier (Franta)Argint: Jarryd Hughes (Australia)Bronz: Regino Hernandez (Spania)Aur: Ted-Jan Bloemen (Canada)Argint: Jorrit Bergsma (Olanda)Bronz: Nicola Tumolero (Italia)Aur: Matthias Mayer (Austria)Argint: Beat Feuz (Elvetia)Bronz: Kjetil Jansrud (Norvegia)Aur: Frida Marie Hansdotter (Suedia)Argint: Wendy Holdener (Elvetia)Bronz: Katharina Gallhuber (Austria)Aur: Dario Cologna (Elvetia)Argint: Simen Hegstad Krüger (Norvegia)Bronz: Denis Spitsov (OAR)Aur: Hanna Huskova (Belarus)Argint: Zhang Xin (China)Bronz: Kong Fanyu (China)Aur: Yun Sungbin (Coreea de Sud)Argint: Nikita Tregubov (OAR)Bronz: Dom Parsons (Marea Britanie)Aur: Michela Moioli (Italia)Argint: Julia Pereira de Sousa Mabileau (Franta)Bronz: Eva Samkova (Cehia)Aur: Esmee Visser (Olanda)Argint: Martina Sáblíková (Cehia)Bronz: Natalya Voronina (OAR)Aur: Ester Ledecká (Cehia)Argint: Anna Veith (Austria)Bronz: Tina Weirathe (Liechtenstein)Aur: Anastasiya Kuzmina (Slovacia)Argint: Dárya Dómracheva (Belarus)Bronz: Tiril Eckhoff (Norvegia)Aur: NorvegiaArgint: SuediaBronz: OARAur: Yuzuru Hanyu (Japonia)Argint: Shoma Uno (Japonia)Bronz: Javier Fernandez (Spania)Aur: Sarah Höfflin (Elvetia)Argint: Mathilde Gremaud (Elvetia)Bronz: Isabel Atkin (Marea Britanie)Aur: Choi Minjeong (Coreea de Sud)Argint: Li Jinyu (Japonia)Bronz: Kim Boutin (Canada)Aur: Samuel Girard (Canada)Argint: John-Henry Krueger (SUA)Bronz: Seo Yira (Coreea de Sud)Aur: Lizzy Yarnold (Marea Britanie)Argint: Jacqueline Loelling (Germania)Bronz: Laura Deas (Marea Britanie)Aur: Kamil Stoch (Polonia)Argint: Andreas Wellinger (Germania)Bronz: Robert Johansson (Norvegia)Aur: Marcel Hirscher (Austria)Argint: Henrik Kristoffersen (Norvegia)Bronz: Alexis Pinturault (Franta)Aur: Martin Fourcade (Franta)Argint: Simon Schempp (Germania)Bronz: Emil Hegle Svendsen (Norvegia)Aur: NorvegiaArgint: OARBronz: FrantaAur: Oystein Bråten (Norvegia)Argint: Nick Goepper (SUA)Bronz: Alex Beaulieu-Marchand (Canada)Aur: Oleksandr Abramenko (Ucraina)Argint: Jia Zongyang (China)Bronz: Ilya Burov (OAR)Aur: Nao Kodaira (Japonia)Argint: Lee Sang-hwa (Coreea de Sud)Bronz: Karolína Erbanová (Cehia)Bob-2 masculinAur: CanadaArgint: GermaniaBronz: LetoniaGold: NorvegiaArgint: GermaniaBronz: PoloniaAur: Håvard Lorentzen (Norvegia)Silver: Cha Min Kyu (Coreea de Sud)Bronz: Gao Tingyu (China)Aur: FrantaArgint: NorvegiaBronz: ItaliaAur: Tessa Virtue si Scott Moir (Canada)Argint: Gabriella Papadakis si Guillaume Cizeron (Franta)Bronz: Maia Shibutani si Alex Shibutani (SUA)Aur: Cassie Sharpe (Canada)Argint: Marie Martinod (Franta)Bronz: Brita Sigourney (SUA)Aur: Johannes Rydzek (Germania)Argint: Fabian Riessle (Germania)Bronz: Eric Frenzel (Germania)Aur: Coreea de SudArgint: ItaliaBronz: OlandaAur: Sofia Goggia (Italia)Argint: Ragnhild Mowinckel (Norvegia)Bronz: Lindsey Vonn (SUA)Aur: GermaniaArgint: SUABronz: CanadaAur: SUAArgint: SuediaBronz: NorvegiaAur: NorvegiaArgint: OARBronz: FrantaAur: Brady Leman (Canada)Argint: Marc Bischofberger (Elvetia)Bronz: Sergey Ridzik (OAR)Hochei pe gheata, femininBronz: FinlandaAur: JaponiaArgint: OlandaBronz: SUAAur: NorvegiaArgint: Coreea de SudBronz: OlandaAur: André Myhrer (Suedia)Argint: Ramon Zenhäusern (Elvetia)Bronz: Michael Matt (Austria)Aur: Michelle Gisin (Elvetia)Argint: Mikaela Pauline Shiffrin (SUA)Bronz: Wendy Holdener (Elvetia)Aur: BelarusArgint: SuediaBronz: FrantaAur: David Wise (SUA)Argint: Alex Ferreira (SUA)Bronz: Nico Porteous (Noua Zeelanda)Aur: SUAArgint: CanadaBronz: Finlanda, sarituri cu schiurile trambulina mare / stafeta 4x5km schi fond masculin pe echipeAur: GermaniaArgint: NorvegiaBronz: AustriaAur: Wu Dajing (China)Argint: Hwang Daeheon (Coreea de Sud)Bronz: Lim Hyojun (Coreea de Sud)Aur: Suzanne Schulting (Olanda)Argint: Kim Boutin (Canada)Bronz: Arianna Fontana (Italia)Aur: UngariaArgint: ChinaBronz: CanadaGold: Anna Gasser (Austria)Argint: Jamie Anderson (SUA)Bronz: Zoi Sadowski-Synnott (Noua Zeelanda)Aur: SuediaArgint: NorvegiaBronz: GermaniaBronz: ElvetiaAur: Alina Zagitova (OAR)Argint: Evgenia Medvedeva (OAR)Bronz: Kaetlyn Osmond (Canada)Aur: Kelsey Serwa (Canada)Argint: Brittany Phelan (Canada)Bronz: Fanny Smith (Suedia)Aur: Kjeld Nuis (Olanda)Argint: Håvard Lorentzen (Norvegia)Bronz: Kim Tae-Yun (Coreea de Sud)Aur: ElvetiaArgint: AustriaBronz: NorvegiaAur: Iivo Niskanen (Finlanda)Argint: Aleksander Bolshunov (OAR)Bronz: Andrey Larkov (OAR)Aur: SUAArgint: SuediaBronz: JaponiaHochei pe gheata, masculinBronz: CanadaAur: Sebastien Toutant (Canada)Argint: Kyle Mack (SUA)Bronz: Billy Morgan (Marea Britanie)Aur: Ester Ledecka (Cehia)Argint: Selina Joerg (Germania)Bronz: Ramona Theresia Hofmeister (Germania)Aur: Nevin Galmarini (Elvetia)Argint: Lee Sang-ho (Coreea de Sud)Bronz: Zan Kosir (Slovenia)Aur: Nana Takagi (Japonia)Argint: Kim Bo-Reum (Coreea de Sud)Bronz: Irene Schouten (Olanda)Aur: Lee Seung-hoon (Coreea de Sud)Argint: Bart Swings (Belgia)Bronz: Koen Verweij (Olanda)Aur : GermaniaArgint : GermaniaBronz : Coreea de SudAur: Marit Bjoergen (Norvegia)Argint: Krista Parmakoski (Finlanda)Bronz: Stina Nilsson (Suedia)Aur: SuediaArgint: Coreea de SudAur: OARArgint : Germania