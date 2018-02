FOTO Inca o Olimpiada de uitat pentru Romania: Rezultatele delegatiei tricolore la PyeongChang - Raluca Stramaturaru, cea mai buna performanta (Locul 7 la sanie)

Raluca Stramaturaru a bifat cel mai important rezultat al Romaniei din ultimii 24 de ani la Jocurile Olimpice de iarna. In 1994, la Lillehammer, tot la sanie, Ioan Apostol si Liviu Cepoi au incheiat finala in proba de dublu pe locul 6.In urma clasamentului final, Romania a fost cea de-a patra natiune la sanie individual feminin, inaintea Ralucai Stramaturaru aflandu-se trei sportive din Germania, doua din Canada si una din SUA.1. Natalie Geisenberger (Germania) 3:05.2322. Dajana Eitberger (Germania) 3:05.5993. Alex Gough (Canada) 3:05.6444. Tatjana Hufner (Germania) 3:05.7135. Kimberley McRae (Canada) 3:05.8786. Erin Hamlin (SUA) 3:05.9127. Raluca Stramaturaru (Romania) 3:06.288 etc.Cea mai buna peformanta a Romaniei la Jocurile Olimpice de iarna dateaza din 1968, cand echipajul de bob doua persoane, format din Ion Panturu si Nicolae Neagoe, a fost medaliat cu bronz.Locul 7 Sanie - simplu: Raluca Nicoleta StramaturaruLocul 10 Sanie - stafeta echipe: Raluca Nicoleta Stramaturaru, Valentin Cretu, Cosmin Eugen Atodiresei, Stefan MuseiLocul 14 Biatlon - stafeta 4 x 7,5 km: Cornel Dumitru Puchianu, Nicolae Remus Faur, George Razvan Buta, Gheorghe Iulian PopLocul 15 Bob - bob doua persoane: Maria Adela Constantin, Andreea GrecuLocul 18 Schi fond - sprint liber echipe: Paul Constantin Pepene, Alin Florin CioancaLocul 18 Bob - bob doua persoane: Mihai Cristian Tentea, Nicolae Ciprian DarocziLocul 18 Skeleton - individual: Maria Marinela MaziluLocul 19 Sanie - dublu: Cosmin Eugen Atodiresei, Stefan MuseiLocul 24 Schi fond - 15+15 km skiatlon: Paul Constantin PepeneLocul 25 Skeleton - individual: Dorin Dumitru VelicuLocul 25 Schi sarituri - trambulina normala: Daniela Vasilica HaralambieLocul 28 Schi alpin - coborare: Ania Monica Germaine CaillLocul 29 Bob - bob patru persoane: Dorin Alexandru Grigore, Paul Septimiu Muntean, Florin Cezar Craciun, Levente Andrei BarthaLocul 29 Sanie - simplu: Valentin CretuLocul 31 Patinaj viteza - 500 m: Alexandra IanculescuLocul 31 Sanie - simplu: Theodor Andrei Aurelian TureaLocul 32 Schi fond - 50 km clasic mass start: Paul Constantin PepeneLocul 36 Schi alpin - Super G: Ania Monica Germaine CaillLocul 37 Schi fond - 15 km: Paul Constantin PepeneLocul 37 Biatlon - 20 km individual: George Razvan ButaLocul 43 Schi fond - 15 km: Alin Florin CioancaLocul 47 Schi fond - sprint clasic: Alin Florin CioancaLocul 53 Schi fond - 10km liber: Timea LorinczLocul 55 Schi alpin - slalom urias: Alexandru George BarbuLocul 55 Biatlon - 20 km individual: Cornel Dumitru PuchianuLocul 58 Biatlon - 12,5 km urmarire: Cornel Dumitru PuchianuLocul 60 Biatlon - 10 km sprint: Cornel Dumitru PuchianuLocul 61 Schi fond - sprint clasic: Timea LorinczLocul 68 Biatlon - 10 km sprint: Nicolae Remus FaurLocul 69 Biatlon - 20 km individual: Gheorghe Iulian PopLocul 74 Biatlon - 20 km individual: Nicolae Remus FaurLocul 81 Biatlon - 7,5 km sprint: Eva TofalviLocul 84 Biatlon - 15 km: Eva TofalviLocul 86 Biatlon - 10 km sprint: Gheorghe Iulian PopLocul 87 Biatlon - 10 km sprint: Marius Petru UngureanuSchi alpin - slalom: Neclasat - Alexandru George Barbu nu a terminat cursa.1928 - locul 7, echipajul de bob 5 persoane1932 - locul 4, echipajul de bob, doua persoane, format din Alexandru Papana si Dumitru Hubert1936 - locul 13, la patinaj artistic, in proba de perechi1948 - locul 38, Dumitru Sulica, slalom1952 - locul 10 la schi, stafeta 4 x 10 km masculin1956 - locul 14, echipajele de bob doua si 4 persoane1964 - locul 5, Gheorghe Vilmos, in proba de biathlon, 20 km1972 - locul 5, echipajul de bob doua persoane, format din Ion Panturu si Ion Zangor1976 - locul 7, echipa de hochei pe gheata1980 - locul 7, echipa de hochei pe gheata1984 - locul 7, echipajul de bob 4 persoane1988 - locul 12, echipa feminina a Romaniei, Cross-Country 4x5 km1992 - locul 4, echipajul de sanie doua persoane, format din Ion Apostol si Liviu Cepoi1994 - locul 6, echipajul de sanie doua persoane, format din Ion Apostol si Liviu Cepoi1998 - locul 11, Eva Tofalvi, biatlon2002 - locul 15, sanie doua persoane (masculin), bob doua persoane feminin2006 - locul 14, Gheorghe Chiper la patinaj artistic si echipa feminina de biatlon2010 - locul 10, echipa feminina de biatlon.2014 - locul 17, prin echipajele de dublu masculin si feminin de bob2018 - locul 7, Raluca Stramaturaru, sanieAnia CaillGheorghe Iulian PopStefan Musei si Cosmin Eugen AtodireseiDaniela HaralambieAlin Florin CioancaRaluca StramaturaruAlexandru BarbuAlexandra IanculescuEva TofalviDorin Dumitru VelicuMihai Tentea si Ciprian DarocziTimea LorinczMaria Marinela MaziluAndreea Grecu si Maria Adela ConstantinEchipajul de bob patru persoaneNicolae Remus Faur