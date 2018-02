​VIDEO FOTOGALERIE PyeongChang a tras cortina peste Jocurile Olimpice de iarna 2018 - Spectacol cu drone si focuri de artificii

In debutul ceremoniei de inchidere a JO de la Pyeongchang, 102 patinatori (numarul seturilor de medalii acordate la Olimpiada din Coreea de Sud) au ilustrat sporturile care au facut parte din programul JO de iarna din acest an, iar apoi au format cercurile Olimpice. Acest moment a fost urmat de un superb foc de artificii.Sportivii au defilat impreuna, sub privirile presedintelui sud-coreean Moon Jae-in si presedintelui CIO Thomas Bach. In tribuna oficiala s-a aflat si Ivanka Trump, fiica presedintelui SUA. De asemenea, la ceremonia de inchidere a asistat si o delegatie oficiala din Nord, condusa de un controversat general, Kim Yong Chol, considerat ''criminal de razboi'' de opozitia sud-coreeana.Ceremonia de inchidere a fost marcata de tehnologia de ultima ora, numeroase drone formand in aer imaginea mascotei Jocurilor, tigrul alb Soohorang, pentru ca apoi sa apara deasupra arenei o inima imensa.Flacara de la Stadionul Olimpic a fost stinsa de "fulgi de zapada" porniti din centrul arenei, dupa discursul rostit de Thomas Bach: "Am trait o editie ancorata in traditie si privind spre viitor. Important a fost respectarea armistitiului olimpic, asa cum s-a intamplat de la inceput. Sportivi din cele doua Corei, ati aratat cum sportul uneste oameni si construieste poduri. Jocurile Olimpice de iarna de la Pyeongchang au fost cele ale noilor orizonturi", a spus presedintele CIO.Spectatorii si sportivii au fost incantati de interventiile dinamice al vedetei sud-coreene CL si trupei EXO, iar apoi emotionati de intonarea imnului olimpic de catre un copil de 11 ani, scrie News.ro. Spectacolul s-a incheiat pe ritmurile muzicii lui DJ Raiden si Martin Garrix.Delegatia Norvegiei a reusit sa adune cele mai multe medalii la Jocurile Olimpice de la PyeongChang: 14 de aur, 14 de argint si 11 de bronz (39 in total - nou record). Ultima medalie a Olimpiadei a fost cucerita de norvegianca Marit Bjoergen (37 ani), in proba de 30km mass-start din cadrul concursului de schi fond, care a devenit cea mai medaliata sportiva la Jocurile Olimpice de iarna (15 clasari pe podium, 8-4-3).Pozitia a doua in ierarhia pe natiuni a fost ocupata de Germania (31 de medalii - 14 de aur, 10 de argint, 7 de bronz), iar pe locul trei a incheiat Canada (29 de medalii - 11 de aur, 8 de argint, 10 de bronz).Sursa foto: pyeongchang2018.com, Twitter: @Olympics, @pyeongchang2018