JO 2018 - Schi fond: Marit Bjoergen a castigat proba de 30 km mass start, a 15-a sa medalie olimpica din cariera

Pe locul doi s-a clasat finlandeza Krista Parmakoski, iar medalia de bronz a fost obtinuta de suedeza Stina Nilsson.Marit Bjoergen a mai castigat la Pyeongchang proba de stafeta 4x5 km. Ea a obtinut si argintul la skiatlon 15 km si bronzul la 10 km liber si sprint pe echipe.Bjoergen mai are in palmares un argint la JO din 2002, un argint la JO din 2006, trei medalii de aur, una de argint si una de bronz la JO din 2010 si trei medalii de aur in 2014.