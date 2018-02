VIDEO JO 2018: Echipa Rusiei a castigat dramatic titlul olimpic la hochei pe gheata - Jucatorii rusi au intonat imnul lor national dupa finala cu Germania, desi le era interzis sa faca acest lucru

Deoarece Rusia este suspendata de CIO, la competitia din Coreea de Sud li s-a permis participarea mai multor sportivi rusi, insa sub drapelul olimpic si sub titulatura Sportivii Olimpici ai Rusiei. Acestora li s-a interzis sa afiseze insemne nationale si sa intoneze imnul tarii lor.Potrivit Agerpres , cu un minut inainte de finalul meciului, Germania era la conducere cu 3-2, dar rusii au reusit sa egaleze cand mai erau 55 de secunde prin Nikita Gusev si au trimis meciul in prelungiri, unde Kirill Kaprizov a marcat golul decisiv in minutul 70 si a adus al 9-lea titlul olimpic pentru jucatorii rusi.Rusii aveau in palmares 8 titluri olimpice, dar ultimul data din 1992. Ei au mai jucat apoi finala doar in 1998 la Nagano.Germania a fost marea revelatie a competitiei, dupa ce a eliminat Suedia, argint la Soci, si Canada, campioana olimpica a ultimelor doua editii. Este a treia medalie pentru germani la hochei, dupa cele de bronz de la Lake Placid (1932) si Innsbruck (1976), ultima cucerita de fosta RDG.Medalia de bronz la hochei pe gheata a fost castigata de Canada, care a invins cu 6-4 Cehia in finala mica, sambata.Delegatia Sportivii Olimpici ai Rusiei a obtinut la actuala editie a Jocurilor Olimpice de iarna 17 medalii - doua de aur, sase de argint si noua de bronz.