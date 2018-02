JO 2018: Rusia nu va defila sub propriul drapel la ceremonia de inchidere de la PyeongChang

"CIO ar fi luat in calcul ridicarea suspendarii, deoarece delegatia Sportivilor Olimpici din Rusia (OAR) a respectat decizia din 5 decembrie 2017 a Comitetului Executiv al CIO. Totusi, doi sportivi au fost depistati pozitiv la Pyeongchang. Acesta a fost un lucru extrem de dezamagitor si, avandu-se in vedere si alte elemente, a impiedicat CIO sa ridice suspendarea Rusiei pentru ceremonia de inchidere", se arata pe site-ul Olympic.org.Forul international a precizat ca suspendarea Rusiei va fi ridicata daca se va confirma ca nu mai exista alte incalcari ale regulamentului antidoping de catre membri ai delegatiei OAR.La 5 decembrie 2017, CIO a suspendat Comitetul Olimpic Rus cu efect imediat de la JO, precizand totodata ca sportivii din Rusia vor putea participa la Pyeongchang in anumite conditii, sub drapelul olimpic.