Associated Press: Sotii Bela si Martha Karolyi, acuzati de abuzuri fizice si emotionale - Mai multe foste gimnaste au dezvaluit ca erau fortate sa se antreneze chiar si cand aveau fracturi

AP scrie ca 13 foste gimnaste americane si trei antrenori au descris sistemul "sustinut tacit de federatia americana si institutionalizat de Bela si Martha Karolyi". Gimnastele au acceptat sa vorbeasca dupa dezvaluirile din instanta despre medicul Larry Nassar, care isi va petrece toata viata in inchisoare pentru ca a agresat sexual tinere sportive sub pretextul ca le trata.Stilul opresiv al sotilor Karolyi a creat un mediu toxic in care un "pradator" cum este Nassar a facut ce a vrut, au afirmat martori din procesul lui Nassar si dintr-un proces impotriva federatiei americane (USA Gymnastics), sotilor Karolyi si a altor persoane. Fetelor le era teama sa se opuna, iar Nassar a profitat de vulnerabilitatea lor si, in plus, nu a pus sub semnul intrebarii metodele dure de antrenament ale sotilor Karolyi."Era marioneta lor. Ne lasa sa ne antrenam accidentate. Ei au obtinut ce au vrut. El a obtinut ce a vrut", spune Jeanette Antolin, fosta componenta a lotului SUA.Dieta si antrenamentele dure deseori au dus la intarzierea pubertatii. Sportivele care intrau in pubertate erau ridiculizate., care a fost agresata sexual de Nassar, a afirmat ca medicul a declarat-o o data apta pentru a se antrena la ferma sotilor Karolyi desi avea o fractura la glezna. ", a spus Larson in instanta.Intr-o depozitie de anul trecut, Martha Karolyi a recunoscut ca in iunie 2015 a fost sunata de Steve Penny, atunci presedintele federatiei, care a informat-o ca forul a primit o plangere ca Nassar a molestat o gimnasta la ferma. Federatia a anuntat autoritatile in iulie 2015 ca ar putea exista un caz de "abuz sexual". Martha Karolyi a declarat ca a discutat despre ce a aflat despre Nassar doar cu sotul sau, cu avocatii si cu oficialul USA Gymnastics care a contactat-o telefonic.AP scrie ca inainte de 1981 echipa de gimnastica a SUA obtinuse o singura medalie olimpica: un bronz la JO din 1948, astfel ca atunci cand sotii Karolyi s-au stabilit in Statele Unite multe gimnaste au vrut sa se pregateasca cu antrenorii care au lucrat cu Nadia Comaneci. Una dintre primele lor eleve americane a fost Mary Lou Retton, care a castigat la JO din 1984 cinci medalii, ceea ce le-a consolidat reputatia sotilor Karolyi, acestia deschizand apoi un centru de pregatire la o ferma din Texas, unde s-au antrenat numeroase sportive de-a lungul anilor. Bela si Martha Karolyi au fost platiti cu peste doua milioane de dolari de USA Gymnastics.La ferma, sotii Karolyi controlau fiecare aspect al vietii gimnastelor. Cei doi cautau in camerele fetelor pentru ca acestea sa nu fi ascuns mancare. In plus, sotii Karolyi, staful lor si uneori alti antrenori, aflati la ferma pentru perioade scurte, ridiculizau fetele in legatura cu greutatea lor si le fortau sa se antreneze desi aveau probleme de sanatate.spune ca a inceput sa se antreneze cu sotii Karolyi in 1985. "Eram tratati ca un plan de afaceri", povesteste fosta sportiva, acum in varsta de 44 de ani. Ea a suferit 13 fracturi in perioada in care s-a pregatit cu sotii Karolyi, de la varsta de 11 ani pana la 15 ani.Larson spune ca ii era teama si sa bea apa, pentru ca se gandea ca s-ar ingrasa. Ea a folosit laxative in fiecare zi, timp de cinci ani.Caloriile putine si antrenamentele intense au facut ca organismele micutelor sportive sa se resimta si au dus la intarzierea pubertatii. Ornelas mentioneaza ca intrarea in pubertate era ceva de temut. "Daca o fata incepea sa poarte sutien, antrenorii trageau de el si celelalte fete se amuzau", spune fosta sportiva.Ornelas isi aminteste de insultele din acea perioada. "Imi amintesc ca un antrenor tipa la mine in sala ca am fundul mare. Aveam 11 ani".spune ca avea 15 sau 16 ani cand Bela "a prins-o de posterior" si i-a spus ca trebuie "sa-l dea jos". Ea a precizat ca Larry Nassar parea sa fie singurul adult prietenos de acolo, dar el nu spunea nimic despre comportamentul sotilor Karolyi.afirma ca sotii Karolyi o controlau amenintand-o ca i se vor plange tatalui sau, care obisnuia sa o bata. Odata, isi aminteste Moceanu, cand s-a plans de o accidentare la picior, Martha Karolyi a prins-o dur de ceafa si i-a spus sa isi sune tatal. Era umilitoare si presiunea de a ramane slaba, inclusiv prin faptul ca i se spunea in fata colegelor ca este grasa.AP scrie si despre marturiile a patru gimnaste, a coregrafului lor si a unei asistente despre abuzurile sotilor Karolyi in Romania, inainte de a se stabili in SUA.Gabriela Geiculescu, fosta gimnasta care s-a pregatit cu sotii Karolyi in Romania, spune ca a crezut ca cei doi nu le pot trata pe gimnastele americane asa cum le tratau pe romance. Ea isi aminteste de abuzurile antrenorilor., afirma Geiculescu, stablita in Nashville, Tennessee.a inceput sa se antreneze cu sotii Karolyi la 14 ani. Ea nu a vrut sa se pregateasca cu acestia, deoarece, desi propriul ei antrenor o abuza verbal si fizic, auzise "povesti horror" despre sotii Karolyi. Beck spune ca Bela Karolyi o lovea deseori, daca nu facea la antrenament ceea ce voia el. Insa acest lucru era o nimica toata fata de ce au indurat alte colege, afirma ea, precizand ca o dataPlangand in hohote, gimnasta a spus: "Nu mai pot", povesteste Beck. "Atunci a batut-o atat de tare incat a facut pe ea".spune ca sotia sa, profesoara de franceza la scoala la care mergeau gimnastele, era atat de socata de dieta sportivelor incat le dadea fetelor mancare si ciocolata. Limitarea numarului de calorii si antrenamentele epuizante erau o metoda prin care sotii Karolyi credeau ca pot intarzia intrarea in pubertate a fetelor. "Nu voiau ca fetele sa aiba menstruatie si sa le creasca pieptul. Le spuneau ca sunt grase si le umileau".Dana Beck, in prezent contabila in Australia, afirma ca gimnastele erau atat de infometate incat cautau mancare in cosurile de gunoi cand ieseau in oras. Iar la masa,Cand echipa Romaniei a auzit vestea plecarii antrenorilor in SUA, toaat lumea s-a bucurat, spun gimnastele. "Am sarbatorit cumparand ciocolata si facand o mare petrecere cu ciocolata", spune Beck.AP noteaza caAvocatul sotilor Karolyi, Gary Jewell, spune ca cei doi nu au abuzat pe nimeni si coopereaza cu autoritatile.Luna trecuta, guvernatorul statului Texas a anuntat ca politia va investiga acuzatiile de agresiune sexuala din dosarul medicului Lawrence Nassar, la ferma sotilor Bela si Martha Karolyi din Texas, in care s-a aflat timp de 16 ani centrul de pregatire al lotului feminin american de gimnastica.Ei au emigrat in SUA 1981 si au fost cooptati la conducerea tehnica a lotului feminin american. Bela Karolyi, 75 de ani, a condus echipa americana pana in 2000, fiind inlocuit de sotia lui, Martha (tot 75 de ani), care a fost antrenor coordonator pana la JO din 2016.Din 2001, sotii Karolyi si federatia americana au inceput oficial sistemul semicentralizat de pregatire. Potrivit acelui sistem, gimnastele se pregateau cu antrenorii personali, dar participau lunar la un stagiu de o saptamana cu echipa, pentru a fi evaluate de staful lotului olimpic.Cantonamentul era tinut la ferma de 800 de hectare a sotilor Karolyi, din mijlocul Padurii Nationale Sam Houston, la nord de Houston. Sportivele au inceput sa mearga in cantonament de la varsta de 9-10 ani.La 18 ianuarie, federatia americana a anuntat incheierea colaborarii cu centrul de gimnastica din cadrul fermei sotilor Bela si Marta Karolyi, unde ar fi fost comise multe dintre abuzurile sexuale care l-au avut autor pe Nassar.