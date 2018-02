JO 2018: Norvegia a obtinut a 38-a medalie la Pyeongchang, un record pentru Jocurile Olimpice de iarna

Tara scandinava a doborat recordul stabilit de SUA, de 37 de medalii, la JO de la Vancouver, in 2010. Cel mai bun rezultat obtinut de Norvegia la o editie a Jocurilor Olimpice de iarna fusese de 26 de medalii, in 2014 (Soci) si in 1994 (Lillehammer).Norvegia este lider in clasamentul pe medalii al JO de la PyeongChang, cu 13 medalii de aur, 14 de argint si 11 de bronz, fiind urmata in continuare de Germania (13-8-7) si de Canada (11-8-9).In proba de schi alpin pe echipe, medalia de aur a fost castigata de Elvetia, iar pe locul doi s-a clasat Austria. Proba pe echipe la schi fond consta intr-o intrecere mixta in proba de slalom sub forma eliminatorie. Nume mari, precum austriacul Marcel Hirscher, au declinat insa participarea la aceasta proba, scrie Agerpres.1. Elvetia (Denise Feierabend/Wendy Holdener/Luca Aerni/Daniel Yule/Ramon Zenhausern)2. Austria (Stephanie Brunner/Katharina Gallhuber/Katharina Liensberger/Manuel Feller/Michael Matt/Marco Schwarz)3. Norvegia (Nina Haver-Loseth/Kristin Lysdahl/Maren Skjold/Sebastian Foss Solevaag/Leif Kristian Haugen/Jonathan Nordbotten)4. Franta (Adeline Baud Mugnier/Nastasia Noens/Tessa Worley/Julien Lizeroux/Clement Noel/Alexis Pinturault)5. Marea Britanie (Charlotte Guest/Alexandra Tilley/Dave Ryding/Laurie Taylor)5. Germania (Lena Durr/Marina Wallner/Fritz Dopfer/Alexander Schmid/Linus Strasser)5. Italia (Federica Brignone/Chiara Costazza/Irene Curtoni/Stefano Gross/Riccardo Tonetti/Alex Vinatzer)5. Suedia (Frida Hansdotter/Anna Swenn-Larsson/Emelie Wikstrom/Mattias Hargin/Kristoffer Jakobsen/Andre Myhrer) etc.