TAS: Nadezhda Sergeeva a recunoscut ca a incalcat regulamentul antidoping - Rusoaica a fost descalificata si exclusa de la Jocurile Olimpice

"Nadezhda Sergeeva, depistata pozitiv cu trimetazidina la un test in afara competitiei, a recunoscut ca a incalcat regulamentul antidoping. Ea este descalificata din competitia de bob de la Jocurile Olimpice de iarna de la Pyeongchang si rezultatele obtinute de echipa Sportivilor Olimpici ai Rusiei Sergeeva/Kocerzova la bob sunt anulate. Sportiva este exclusa de la Jocurile Olimpice de la Pyeongchang. Acreditarea sa va fi retrasa", este decizia TAS.Nadezhda Sergeeva (30 de ani) a ocupat locul 12 cu echipajul feminin de bob doua persoane, la JO de la Pyeongchang.Tribunalul de Arbitraj Sportiv precizeaza ca sportiva a acceptat o suspendare provizorie si isi rezerva dreptul de a incerca sa obtina eliminarea sau reducerea perioadei de ineligibilitate dupa JO.Peste 160 de sportivi rusi participa la JO de la Pyeongchang sub drapel neutru si sub titulatura de Atlet Olimpic al Rusiei (OAR). Rusia a fost interzisa de la JO din cauza dopajului sistematic din aceasta tara.