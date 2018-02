JO 2018: Germania, in finala turneului olimpic de hochei masculin dupa o victorie incredibila in fata Canadei (4-3)

Cu o aparare solida si un atac agresiv, Germania a condus in primele doua reprize (1-0, 3-1), canadienii revenind in ultima parte a meciului cand au inscris doua goluri, dar fara a mai putea egala, desi au introdus un jucator de atac in locul portarului in ultimul minut. Fara cei mai buni jucatori ai sai, retinuti in NHL, Canada nu mai este la fel de impresionanta ca la precedentele JO, dar performanta Germaniei ramane una admirabila, comenteaza AFP.Germania pierduse doua din cele trei meciuri din faza grupelor si a fost aproape de eliminare in barajul de accedere in sferturi, cand a trecut de Elvetia dupa prelungiri.Jucatorii lui Marco Sturm au surprins in sferturi de finala Suedia (4-3 dupa prelungiri).In finala programata duminica, nemtii vor juca impotriva sportivilor olimpici din Rusia (OAR), care au trecut in prima semifinala de Cehia, cu 3-0.La hochei, Germania avea pana acum doua medalii la Jocuri, ambele de bronz. Prima a fost obtinuta de Germania in 1932, la Lake Placid, a doua de RFG in 1976, la Innsbruck.Canada si Cehia se vor intalni sambata in meciul pentru medaliile de bronz.