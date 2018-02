​JO 2018: Al doilea caz de dopaj in delegatia sportivilor rusi prezenti la Pyeongchang

Federatia Rusa de Bob as precizat ca sportiva fost testata de doua ori, la 13 februarie, cand proba a fost negativa, si la 18 februarie, cand testul a iesit pozitiv.Trimetazidina este folosita pentru tratamentul anginei pectorale. Substanta este pe lista interzisa a WADA deoarece afecteaza metabolismul cardiac.Sergheeva sustine ca nu a luat vreun medicament care sa contina trimetazidina. Ea a fost depistata pozitiv si in 2016, cu meldonium, dar a beneficat de clementa din partea WADA, datorita cantitatii mici de meldonium descoperite in corpul sau.Sergheeva este al doilea sportiv rus depistat dopat si al patrulea la aceasta editie a JO de la Pyeongchang.Sportivul rus Alexander Kruselnitki a fost depistat pozitiv cu meldonium la doua controale antidoping si a fost deposedat de medalia de bronz cucerita la curling, la JO de la Pyeongchang, pe care o castigase la dublu mixt, impreuna cu sotia lui, Anastasia Brizgalova.Peste 160 de sportivi rusi participa la JO de la Pyeongchang sub drapel neutru si sub titulatura de Atlet Olimpic al Rusiei (OAR). Rusia a fost interzisa de la JO din cauza dopajului sistematic din aceasta tara.La Pyeongchang, au mai fost prinsi dopati hocheistul slovac Ziga Jeglici si patinatorul de viteza japonez Kei Saito.