JO 2018: Alina Zagitova (15 ani), aur pentru delegatia sportivilor rusi in concursul feminin de patinaj artistic

Cu un total de 239,57 puncte, Zagitova a devansat-o pe compatrioata sa Evghenia Medvedeva (18 ani), creditata cu 238,26 puncte, cele doua sportive evoluand la competitia din Coreea de Sud in calitate de componente ale echipei Sportivilor olimpici din Rusia (OAR), ca urmare a suspendarii tarii lor de catre CIO, pentru dopaj institutionalizat. Medalia de bronz a revenit canadiencei Kaetlyn Osmond, cu un total de 231,02 puncte.Zagitova i-a incantat pe arbitri evoluand pe muzica baletului Don Quijote, in timp ce Medvedeva, dubla campioana mondiala, a avut la randul ei un program liber maiestuos, pe tema filmului Anna Karenina, care i-a adus acelasi scor ca si cel obtinut de compatrioata sa (156,65). Insa titlul olimpic a revenit celei mai tinere dintre cele doua patinatoare, gratie programului scurt perfect pe care l-a reusit miercuri.Rusia a reusit aceasta "dubla" cu o zi inainte ca CIO sa se pronunte in privinta ridicarii suspendarii dictate impotriva acestei tari, pentru ca sportivii sai sa poata defila sub drapelul national la ceremonia de inchidere a JO 2018, programata duminica.1. Alina Zagitova (Sportivii olimpici din Rusia) 239,57 puncte (82,92 + 156.65)2. Evghenia Medvedeva (Sportivii olimpici din Rusia) 238,26 (81,61 + 156,65 )2. Kaetlyn Osmond (Canada) 231,02 (78,87 + 152,15)4. Satoko Miyahara (Japonia) 222,38 (75,94 + 146.44)5. Carolina Kostner (Italia) 212,44 (73,15 + 139.29) etc.