JO 2018: SUA, aur olimpic la hochei pe gheata feminin dupa o pauza de 20 de ani

De atunci, SUA a pierdut trei finale, toate in fata Canadei, si a luat o medalie de bronz, in 2006, la Torino, editie la care tot canadiencele s-au impus.Joi, SUA a avut 1-0 dupa prima repirza, Canada a intors la 2-1 in repriza secunda, dar americancele au egalat cu mai putin de sapte minute inainte de finalul jocului, in repriza a treia.Jocelyne Lamoureux-Davidson a marcat la loviturile de departajare (scor 3-2) golul care a adus aurul olimpic echipei SUA dupa 20 de ani.Medaliile de bronz le-au revenit finlandezelor, care au invins, cu 3-2, echipa sportivelor din Rusia, in finala mica.