JO 2018: Marcel Hirscher a ratat prima mansa la slalom, Andre Myhrer a castigat aurul la Pyeongchang

Myhrer, locul 2 in prima mansa si pozitia a opta in cea de-a doua, a fost urmat de elvetianul Ramon Zenhaeusern, la 34 de sutimi de secunda si de austriacul Michael Matt, la 67 de sutimi. Suedezul de 35 de ani a obtinut, astfel, cel mai important succes olimpic din cariera. In palmaresul sau mai figureza o medalie de bronz, la Vancouver, in 2010, tot la slalom.Liderul primei manse, norvegianul Henrik Kristoffersen, a ratat si el, in mansa a doua.Anterior, Hirscher castigase patru dintre cele sase probe de slalom din actuala editie a Cupei Mondiale. El nu mai ratase o cursa de slalom din 14 ferbuarie 2016, de la Yuzawa Naeba (Japonia), tot in Cupa Mondiala. Totusi, el a reusit al aceasta editie a JO sa castige doua titluri olimpice, primele din cariera lui, la combinata alpina si la slalom urias.In aceasta proba a luat startul si Alexandru Barbu, dar nici el nu a terminat prima mansa.