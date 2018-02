JO 2018 - Schi alpin: Sofia Goggia, aur la coborare; Lindsey Vonn, locul trei

In varsta de 25 ani, Goggia si-a confirmat cu aceasta ocazie statutul de cea mai buna coboratoare a sezonului, ea aflandu-se in fruntea ierarhiei Cupei Mondiale la aceasta disciplina, cu doua victorii.In finala olimpica desfasurata miercuri pe partia de la Joengseon, italianca a fost inregistrata cu timpul de 1min.39sec.22/100, reusind sa o devanseze cu noua sutimi de secunda pe norvegianca Ragnhild Mowinckel, care a intrat in posesia medaliei de argint. Pe treapta a treia a podiumului, la 47 de sutimi, s-a clasat americanca Lindsey Vonn, vedeta circuitului mondial de schi alpin, aflata la ultima sa participare olimpica.Reprezentanta Romaniei, Ania Monica Germain Caill, a fost cronometrata in 1min.45sec.06/100, trecand linia de sosire la 5sec.84/100 distanta fata de invingatoare.1. Sofia Goggia (Italia) 1:39.222. Ragnhild Mowinckel (Norvegia) 1:39.313. Lindsey Vonn (SUA) 1:39.694. Tina Weirather (Liechtenstein) 1:39.855. Alice Mckennis (SUA) 1:40.24...28. Ania Monica Caill (Romania) 1:45.06