JO 2018: Programul de miercuri al sportivilor romani

- Centrul alpin JeongseonCoborare feminin - Finala/ Ania Monica Germaine Caill- Centrul de schi fond AlpensiaSprint echipe masculin - Finala/ Alin Florin Cioanca, Paul Constantin Pepene- Pista Olimpica de bob, sanie si skeletonBob doua persoane feminin - Mansa 3 si 4/ Maria Adela Constantin si Andreea Grecu (daca se vor califica dupa primele doua manse)02:05 (ora Romaniei) Curling, feminin: Coreea de Sud - Sportivii olimpici din Rusia (AOR/OAR), Suedia - China, Elvetia - Danemarca, Canada - Marea Britanie, grupa unica02:30 Snowboard: Big Air masculin, calificari03:00 Patinaj artistic: feminin, programul scurt04:00 Schi alpin: coborare, feminin FINALA04:30 Schi acrobatic: schicross masculin, calificari05:10 Hochei pe gheata, masculin: Cehia - SUA, sferturi de finala06:15 Schi acrobatic: schicross masculin FINALA07:00 Curling, masculin: Danemarca - Canada, Marea Britanie - SUA, Suedia - Norvegia, Coreea de Sud - Japonia, grupa unica09:40 Hochei pe gheata, masculin: Sportivii olimpic din Rusia (AOR/OAR) - Norvegia, sferturi de finala09:40 Hochei pe gheata, feminin: Finlanda - Sportivii olimpici din Rusia (AOR/OAR), meci pentru medalia de bronz10:00 Schi fond: sprint feminin, pe echipe, stilul liber, semifinale10:50 Schi fond: sprint masculin, pe echipe, stilul liber, semifinale12:00 Schi fond: sprint feminin, pe echipe, stilul liber FINALA12:30 Schi fond: sprint masculin, pe echipe, stilul liber FINALA13:00 Patinaj viteza: urmarire pe echipe, feminin, semifinale13:22 Patinaj viteza: urmarire pe echipe, masculin, semifinale14:52 Patinaj viteza: urmarire pe echipe, feminin FINALA B14:58 Patinaj viteza: urmarire pe echipe, feminin FINALA A15:11 Patinaj viteza: urmarire pe echipe, masculin FINALA B15:17 Patinaj viteza: urmarire pe echipe, masculin FINALA A13:05 curling, feminin: Suedia - SUA, Elvetia - Japonia, Rusia - Canada, Coreea de Sud - Danemarca, grupa unica13:40 Bob: bob-2 feminin, mansele 3 si 4 FINALA14:10 Hochei pe gheata, masculin: Canada - Finlanda/Coreea de Sud, Suedia - Elvetia/Germania, sferturi de finalaJO 2018 se disputa in perioada 9-25 februarie 2018. In Romania, competitia poate fi urmarita in direct pe Eurosport si TVR.