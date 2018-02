JO 2018: Alexander Krushelnitsky, medaliat cu bronz la curling, depistat pozitiv la meldonium de doua ori in doua zile

Luni, Tribunalul de Arbitraj pentru Sport (TAS), sesizat in acest caz, a anuntat ca Alexander Krushelnitsky a fost depistat pozitiv, fara sa precizeze insa natura produsului in cauza.Insa, duminica seara, in timp ce respectivul caz de dopaj fusese facut public, o sursa apropiata de acest dosar a indicat pentru AFP ca analiza primului esantion prelevat sportivului rus a relevat prezenta meldonium-ului.Marti, AFP a aflat de la aceeasi sursa ca rusul a fost "controlat pozitiv de doua ori, in decurs de doua zile, la meldonium".Intr-o astfel de situatie, de dublu control cu rezultat identic, "daca acest caz nu a fost judecat, atunci devine un singur caz" de dopaj, a precizat o alta sursa chestionata de France Presse.Meldonium-ul, utilizat mai ales in Europa de Est, este destinat in mod normal pentru tratarea anginei si a bolilor de inima, pentru a spori performantele bolnavilor. Utilizarea sa a fost deturnata in special in probele de viteza, deoarece creste vascularizarea muschiului cardiac.Tribunalul de Arbitraj pentru Sport este insarcinat cu dictarea sanctiunilor in cazul infractiunilor comise in timpul Jocurilor Olimpice. Instanta, al carei sediu se afla in mod normal la Lausanne, in Elvetia, in desfasoara in aceasta perioada activitatea chiar la PyeongChang, unde dispune de o camera ad-hoc cu competente speciale pentru cazurile de dopaj.Alexander Krushelnitsky risca acum o suspendare, precum si pierderea medaliei cucerite impreuna cu sotia sa la curling dublu mixt.In aceasta situatie, CIO urmeaza sa ceara o reanalizare a esantioanelor sportivilor din Norvegia, clasati pe locul al patrulea, in vederea unei reatribuiri a medaliei de bronz.Acest nou caz de dopaj reprezinta o lovitura dura pentru Rusia, aratata cu degetul de peste doi ani, in urma dezvaluirilor legate de dopajul institutionalizat derulat in aceasta tara sub obladuirea autoritatilor de la Moscova, in special in perioada Jocurilor Olimpice 2014 de la Soci.Ca urmare a acestui scandal, Rusia a fost exclusa de la JO 2018, insa CIO a acceptat ca unii dintre sportivii rusi, sa poata concura la PyeongChang sub drapel neutru, dupa ce dosarele acestora au fost atent studiate de catre o comisie de specialisti, pentru a stabili daca acestia sunt "curati".In final, 168 de invitatii au fost atribuite acestor sportivi, care concureaza in Coreea de Sud sub denumirea oficiala de "Sportivii olimpici din Rusia" (OAR) si care au defilat la ceremonia de deschidere sub drapel neutru.Prin aceste invitatii, CIO a dorit sa lase deschisa usa catre o viitoare reprimire a Rusiei in competitiile sportive internationale, poate chiar inainte de finalul Jocurilor, daca lucrurile vor decurge bine. Insa acest nou caz face ca o reintegrare rapida a Rusiei sa para destul de delicata in acest moment.