JO 2018: Patinaj artistic - Tessa Virtue si Scott Moir (Canada), campioni olimpici la dans

Cu un scor de 206,07 puncte, nou record mondial, Virtue si Moir i-au devansat pe francezii Gabriella Papadakis si Guillaume Cizeron, medaliati cu argint (205,28 puncte), in timp bronzul a revenit fratilor americani Maia si Alex Shibutani (192,59 puncte).Dupa ce luni au reusit un program scurt exceptional, reprezentantii Canadei s-au clasat pe locul secund in programul liber, patinand pe muzica filmului "Moulin Rouge", insa avansul pe care il aveau dupa prima parte a concursului le-a fost suficient pentru a intra in posesia aurului olimpic.Prin acest nou titlu, Tessa Virtue (28 ani) si Scott Moir (30 ani) isi completeaza un palmares deja exceptional, in care figureaza patru medalii cucerite la Jocurile Olimpice, trei de aur - una la Vancouver, in 2010, si doua la PyeongChang, unde au castigat saptamana trecuta si titlul pe echipe -, precum si una de argint, obtinuta la JO 2014 de la Soci.Partenerii lor de antrenament de la Montreal, francezii Papadakis si Cizeron, au semnat un program liber maiestuos, dupa probleme vestimentare cu care s-au confruntat in timpul programului scurt.Dansul gratios si elegant al francezilor, care au patinat pe sonata "Clar de luna" de Bethonven, le-a adus 123,35 puncte, nou record mondial pentru un program liber.Gabriella Papadakis a trait cel mai "rau cosmar" al ei luni, cand costumul i s-a desfacut in primele secunde ale programului scurt, lasand sa se vada unul dintre sani. Incidentul i-a costat probabil primul lor in clasamentul final pe francezi, la prima lor participare la Jocurile Olimpice, noteaza AFP.1. Tessa Virtue/Scott Moir (Canda) 206,07 puncte (83,67 + 122,40)2. Gabriella Papadakis/Guillaume Cizeron (Franta) 205,28 (81,93 + 123,35)3. Maia Shibutani/Alex Shibutani (SUA) 192,59 (77,73 + 114,86)4. Madison Hubbell/Zachary Donohue (SUA) 187,69 (77,75 + 109,94)5. Ekaterina Bobrova/Dmitri Soloviev (Sportivii olimpici din Rusia) 186,92 (75,47 + 111,45.