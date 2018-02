JO 2018: Canada si SUA se vor intalni in finala turneului feminin de hochei pe gheata

Golurile au fost marcate de Jennifer Wakefield (doua), Marie-Philip Poulin, Emily Clark si Rebeca Johnston.Neinvinsa de 24 de meciuri in turneul olimpic, Canada (campioana en-titre a competitiei) se va duela in marea finala cu SUA (americancele au trecut cu 5-0 in semifinala de Finlanda).Nationala SUA nu a mai castigat aurul olimpic de 20 de ani, la ultimele editii ale JO ele pierzand tocmai in fata Canadei - adversarul din finala de la PyeongChang.