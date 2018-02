Primul caz de dopaj in curling, rusul  Alexander Krushelnitsky: Nedumerire si stupoare in randul sportivilor

De ce sa te dopezi intr-un sport de precizie, a priori nu foarte solicitant din punct de vedere fizic, in conditiile in care, instinctiv, cuvintele curling si dopaj par incompatibile? Chestiunea era pe buzele tuturor, dupa aflarea despre acest caz de dopaj, si in special in randul sportivilor."Sunt sigura ca cea mai mare parte a oamenilor se vor gandi: 'Dar ce interes a avut sa se dopeze? Ce ii aduce asta?', asa cum ma gandesc si eu", a spus Madeleine DuPont, din echipa daneza de curling.Acest sport, care se bazeaza pe precizie si tactica, in care sportivii lanseaza piese de granit pentru a se apropia cat mai mult posibil de centrul tintei, nu cere calitati atletice peste medie."Nu sunt nici macar sigura ce s-ar putea folosi ca doping pentru curling. Forta si toate astea? Nu e neaparat un aliat", spune Madeleine DuPont.Doparea in curling ar fi deci un nonsens? In tabara rusa, pe asta se axeaza apararea si acesta este sentimentul care domina. "E stupid, iar Alexander nu e prost", a reactionat luni Serghei Belanov, antrenorul medaliatului cu bronz in competitia pe echipe mixt.Presedintele Federatiei ruse de curling Dmitri Svichtchev, citat de televiziunea ruseasca 360TV, se declarat "convins" ca nu e vorba decat de o "provocare" si un "act de sabotaj". "Din 2015, a dat 11 probe si toate au fost negative. Ce ar fi in mintea unui om sa ia o pilula chiar inaintea Jocurilor?".Cu toate acestea, ca in fiecare sport, folosirea anumitor produse poate imbunatati performantele, chiar si in curling.Pentru moment, Tribunalul arbitral sportiv (TAS), care a oficializat controlul pozitiv al rusului , nu a precizat despre ce substanta este vorba. Dar, duminica seara, o sursa apropiata dosarului a afirmat ca primul esantion a relevat prezenta "meldoniumului".Produs pur al farmaciei sovietice, foarte utilizat in Europa de Est, meldoniumul este un medicament pentru prevenirea infarctului si tratarea sechelelor sale. Dar efectele sale l-au facut rapid foarte seducator pentru sportivi."Reduce ritmul cardiac si aduce mai mult oxigen la inima. Si ce e bun pentru muschiul cardiac este bun si pentru alti muschi. Creste rezistenta si are efect asupra recuperarii", explica, in martie 2016 profesorul Audran, directorul laboratorului antidoping din Chatenay-Malabry.Meldoniumul a fost plasat pe lista produselor dopante in 1 ianuarie 2016.Elvetianca Silvana Tirinzoni spune insa ca si in curling "este nevoie de muschi. Trebuie sa fii in forma. Toata lumea lucreaza muschii de cinci ori pe saptamana". Desi recunoaste ca doparea "poate ajuta", ea recunoaste ca este "surprinsa"."Astfel de lucruri nu ar trebuie sa se intample in curling, nici in alte sporturi. Ai nevoie de forta dar aceasta trebuie obtinuta curat".Rusii spun ca sportivul nu ar fi putut lua intentionat produsul."Nu exista niciun avantaj. Niciun avantaj", sustine Belanov. "Si nu cred ca un tanar ar alege sa isi asume un risc sau sa foloseasca o substanta dopanta cunoscuta de doi ani", a adaugat el.Acest caz de dopaj este singurul descoperit in curling, introdus ca sport olimpic la Nagano, in 1998.