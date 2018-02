JO 2018 - Patinaj viteza: Havard Lorentzen (Norvegia), campion olimpic la 500 m

Lorentzen, 25 ani, locul 32 la Soci in urma cu 4 ani, i-a devansat la mare lupta pe sud-coreeanul Cha Min-Kyu (34sec42/100) si pe chinezul Gao Tingyu (34sec65/100). Olandezul Michel Mulder, campionul olimpic de la Soci, nu a concurat, in schimb fratele sau Ronald s-a clasat al saptelea. Fostul record, 34sec42/100, a fost stabilit de americanul Casey Fitzrandolph in februarie 2012, la Salt Lake City.Norvegia a cucerit a 10-a sa medalie de aur la JO 2018 si prima in aceasta proba din 1968.1. Havard Lorentzen (Norvegia) - 34.41 secunde2. Cha Min-Kyu (Coreea de Sud) 34.423. Gao Tingyu (China) 34.654. Mika Poutala (Finlanda) 34.685. Daichi Yamanaka (Japonia) 34.786. Joji Kato (Japonia) 34.837. Ronald Mulder (Olanda) 34.838. Nico Ihle (Germania) 34.89.