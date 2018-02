​JO 2018 - Curling: Rusul Alexander Krushelnitsky, depistat pozitiv (Oficial)

Rezultatul probei B a confirma ca sportivul Alexander Krushelnitsky, care face parte din echipa Atletilor olimpici ai Rusiei, a incalcat regulamentul antidoping. Alaturi de sotia sa, Anastasia Bryzgalova, Alexander Krushelnitsky a castigat medalia de bronz la proba de dublu mixt a concursului de curling din cadrul Jocurilor Olimpice de iarna 2018 de la PyeongChang.Tribunalul de Arbitraj pentru Sport nu a dezvaluit produsul interzis la care a fost depistat Krushelnitsky, insa o sursa apropiata de acest caz, contactata de AFP, a precizat ca este vorba de meldonium.TAS este insarcinat cu dictarea sanctiunilor pentru infractiunile comise in timpul Jocurilor Olimpice. Instanta sportiva, al carei sediu obisnuit este la Lausanne (Elvetia), activeaza chiar la PyeongChang in perioada desfasurarii Jocurilor Olimpice.Sportivul rus risca o suspendare, precum si retragerea medaliei castigate alaturi de sotia sa. In aceste conditii, CIO urmeaza sa reanalizeze esantioanele recoltate concurentilor din Norvegia, clasati pe locul al patrulea, in vederea redistribuirii medaliei de bronz.Acest caz de dopaj reprezinta o noua lovitura dura pentru Rusia, aratata cu degetul de peste doi ani, in urma dezvaluirilor raportului McLaren legate de dopajul institutionalizat derulat in aceasta tara in perioada Jocurilor Olimpice de la Soci (2014).Descoperirea sistemului institutionalizat de dopaj a dus la excluderea Rusiei de la JO 2018, insa CIO a acceptat ca unii dintre sportivii rusi sa poata concura la PyeongChang sub drapel neutru, dupa ce dosarele acestora au fost atent studiate de catre o comisie de specialisti, pentru a stabili daca acestia sunt "curati".In final, 168 de invitatii au fost atribuite acestor sportivi, care concureaza in Coreea de Sud sub denumirea oficiala de "Sportivii olimpici din Rusia" (OAR) si care au defilat la ceremonia de deschidere sub drapel neutru.