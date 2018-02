Mihai Covaliu: "Vom crea un program special pentru ca la JO din 2022 sa ne prezentam mult mai bine decat am facut-o acum"

"Dupa aceasta editie a Jocurilor Olimpice de iarna de la Pyeongchang, vom face o analiza foarte serioasa. Acolo unde s-au obtinut rezultate care ne permit sa speram ca in viitor exista sanse de progres, acolo unde echipa este unita si unde oamenii au demonstrat ca isi doresc sa faca performanta, vom crea un program special pentru ca la Jocurile Olimpice de iarna din 2022 sa ne prezentam mult mai bine decat am facut-o acum", conform cosr.ro.El a precizat ca locul 7 ocupat de Raluca Stramaturaru la sanie le-a dat curaj sportivilor si antrenorilor romani. "Dupa rezultatul Ralucai Stramaturaru de la sanie, am vazut in randul sportivilor, dar si al antrenorilor, mai mult curaj, mai multa incredere ca si ei pot, desi sunt in spate in clasamentul mondial. Dar aici este momentul, aici se poate, aici fiecare pleaca cu 50/50 la suta sanse in momentul in care intra in competitie. E nevoie de incredere, de curaj si sunt convins ca acesta este modul de a aborda o asemenea competitie", a adaugat Covaliu.Mihai Covaliu va propune Comitetului Executiv al COSR, la intoarcerea in tara, premierea sportivei Raluca Stramaturaru, decizia urmand sa o ia membrii CE ai forului olimpic.Cea mai buna performanta a Romaniei dupa prima saptamana de intreceri la Jocurile Olimpice de iarna de la Pyeongchang este locul 7 ocupat de Raluca Stramaturaru in proba individuala de sanie.Conform normativului care reglementeaza premierile in sport (HG 1447) locul 7 la Jocurile Olimpice nu intra in grila de premiere.