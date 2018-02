JO 2018 - Schi alpin: Marcel Hirscher a cucerit a doua sa medalie de aur la PyeongChang

Hirscher, in varsta de 28 ani, marele favorit al concursului de duminica, l-a devansat cu 01sec.27/100 pe norvegianul Henrik Kristoffersen, medaliat cu argint, si cu 01sec.31/100 pe francezul Alexis Pinturault, care a intrat in posesia medaliei de bronz.Austriacul, care a dominat cu autoritate Cupa Mondiala de schi alpin in ultimii sase ani, va avea ocazia sa-si treaca in palmares a treia medalie de aur la JO 2018 joi, 22 februarie, cand va avea loc proba de slalom.Reprezentantul Romaniei, Alexandru Barbu, a terminat prima mansa pe locul 66, cu timpul de 1min.19seec.74/100, si nu a mai luat parte la cea de-a doua mansa.1. Marcel Hirscher (Austria) 2:18.04 (1:08.27+1:09.77)2. Henrik Kristoffersen (Norvegia) 2:19.31 (1:09.58+1:09.73)3. Alexis Pinturault (Franta) 2:19.35 (1:08.90+1:10.45)4. Zan Kranjec (Slovenia) 2:19.77 (1:09.52+1:10.25)5. Thomas Fanara (Franta) 2:19.83 (1:09.22+1:10.61).