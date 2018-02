Ania Caill, dupa locul 36 de la JO: "Sunt extrem de fericita, e cea mai buna cursa pe care am facut-o vreodata"

"Sunt extrem de fericita de timpul pe care l-am scos. Patru secunde fata de castigatoare este cea mai buna cursa pe care am facut-o vreodata. E superb ca am realizat-o la Jocurile Olimpice. Am schiat cum doream. Am stiut sa renunt la emotii, acesta fiind lucrul cel mai greu. Am avut multe probleme cu accidentarile in ultimul timp si sunt foarte fericita de cursa pe care am facut-o. Mai am proba de coborare. Zapada imi place foarte mult, conditiile sunt superbe si am incredere multa pentru ultima proba",Ania Caill a luat contact cu partia pe care s-a desfasurat competitia oficiala in dimineata intrecerilor. "M-am trezit la ora 5 pentru a pleca la concurs. Nu a fost usor. Mai intai, am plecat de la un start aflat mai jos, apoi de sus. In cateva coborari nu te poti acomoda cu o partie care este si foarte tehnica. Mie imi place sa cunosc partia, sa o vizualizez inainte de a pleca in concurs", a precizat ea.Caill ar fi trebuit sa concureze la Pyeongchang mai intai la slalom, la 13 februarie, dar din cauza reprogramarii acestei probe pe 15 februarie a renuntat.La Super G, Ania Caill s-a clasat pe locul 36, cu timpul 1:25.74. Proba a fost castigata surprinzator de sportiva ceha Ester Ledecka (1:21.11).