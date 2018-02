JO 2018 - Schi fond: Paul Pepene, locul 37 in proba de 15 km liber; Alin Cioanca s-a clasat pe locul 43

Pepene a incheiat proba cu timpul 36:19.1, la 2 min 35. sec 2/10 de invingator, in timp ce Alin Cioanca a fost cronometrat cu 36:31.9.Proba a fost castigata de elvetianul Dario Cologna (33:43.9). Cologna si-a trecut in palmares al treilea sau titlu olimpic consecutiv pe aceasta distanta si al patrulea la schi fond, scrie Agerpres.Elvetianul de 31 de ani i-a devansat in clasamentul final pe norvegianul Simen Hegstad Krueger, cu 18 sec 3/10, si pe rusul Denis Spitov, cu 23 sec, etc.Liderul Cupei Mondiale, francezul Maurice Manificat, a terminat pe locul al cincilea, la patru secunde de podium.Cologna, regele probei de 15 km din 2010, a castigat si titlul olimpic in proba de schiatlon (15 km, 7,5 km stil clasic, 7,5 km stil liber), la Soci, in 2014.Cu patru medalii olimpice de aur, Cologna il egaleaza pe gimnastul Georges Miez si pe saritorul cu schiurile Simon Ammann in galeria celor mai titrati sportivi elvetieni la Jocurile Olimpice.1. Dario Cologna (Elvetia) 33:43.92. Simen Hegstad Kruger (Norvegia) 34:02.23. Denis Spitov (sportiv olimpic din Rusia) 34:06.94. Martin Johnsrud Sundby (Norvegia) 34:08.85. Maurice Manificat (Franta) 34:10.96. Hans Christer Holund (Norvegia) 34:18.47. Alex Harvey (Canada) 34:19.48. Marcus Hellner (Suedia) 34:22.69. Calle Halfvarsson (Suedia) 34:44.510. Matti Heikkinen (Finlanda) 34:45.4..........................................................37. Paul Pepene (Romania) 36:19.143. Alin Cioanca (Romania) 36:31.9....