JO 2018 - Schi alpin: Austriacul Matthias Mayer, campion olimpic la slalom super-urias

Mayer a fost inregistrat cu timpul de 1min.24sec.44/100, reusind sa-l devanseze cu 13/100 pe elvetianul Beat Freuz si cu 18/100 pe norvegianul Kjetil Jansrud, detinatorul titlului.Campion olimpic la coborare in urma cu patru ani, la Soci, Matthias Mayer a devenit cu aceasta ocazie al doilea schior din istorie care cucereste medalia olimpica de aur in doua probe de viteza, dupa norvegianul Aksel Lund Svindal, clasat pe locul cinci in cursa de vineri.In varsta de 27 ani, Mayer are in palmares doua victorii la slalom super-urias in Cupa Mondiala, ultima dintre ele obtinuta la Kitzbuhel (Austria), in ianuarie 2017.1. Matthias Mayer (Austria) 1:24.442. Beat Feuz (Elvetia) 1:24.573. Kjetil Jansrud (Norvegia) 1:24.624. Blaise Giezendanner (Franta) 1:24.825. Aksel Lund Svindal (Norvegia) 1:24.93