​JO 2018 - Skeleton: Sud-coreeanul Yun Sung-bin a cucerit medalia de aur; Dorin Velicu s-a clasat pe locul 25

Impins de la spate de public, sportivul de 23 de ani a oferit Coreei de Sud, gazda Jocurilor din acest an, al doilea titlu olimpic la editia de la PyeongChang, dupa cel adus de Lim Hyo-jun, la short-track.Yun s-a impus cu timpul cumulat de 3 min 20 sec 55/100, fiind urmat la mare distanta de rusul Nikita Tregubov (la 1 sec 63/100) si de britanicul Dom Parsons (la 1 sec 65/100).Inaintea Jocurilor Olimpice 2018, doar noua tari obtinusera o medalie olimpica la skeleton, disciplina dominata de Statele Unite, Austria, Canada, Germania sau Elvetia.Velicu s-a clasat pe locul 25 in prima mansa, a fost al 22-lea in mansa secunda si pe 27 in mansa a treia (doar primii 20 au evoluat in mansa finala), ocupand in final pozitia a 25-a, cu timpul de 2 min 35 sec 44/100.1. Yun Sungbin (Coreea de Sud) 3:20.552. Nikita Tregubov (sportiv olimpic din Rusia) 3:22.183. Dom Parsons (Marea Britanie) 3:22.204. Martins Dukurs (Letonia) 3:22.315. Tomass Dukurs (Letonia) 3:22.746. Kim Jisoo (Coreea de Sud) 3:22.987. Axel Jungk (Germania) 3:23.608. Christopher Grotheer (Germania) 3:24.059. Alexander Gassner (Germania) 3:24.1010. Jerry Rice (Marea Britanie) 3:24.24..........................................................25. Dorin Velicu (Romania) 2:35.44