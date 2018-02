Bugetul mai multor federatii sportive a scazut - Realitatea TV

Irina Deleanu, presedintele Federatiei de Gimnastica Ritmica, a declarat ca "e primul an de cand sunt presedintele FRGR in care nu avem buget deloc, zero. Noi avem un necesar de 100.000 de euro min pe an. Federatia rusa de gimnastica ritmica are buget 6 milioane de euro si noi avem 100.000 de euro si ne batem in conditiile astea pentru calificari".Si Alin Petrache, presedinte F.R. Rugby, spune ca "exista o nemultumire avand in vedere ca anul trecut am avut 5 milioane de euro, anul acesta am trei milioane sase sute, o scadere de 37 la suta, 36 la suta. Ma gandesc ca s-a cam facut ceva, mai ales ca avem un ministru nou".