JO 2018 - Sanie: Romania, locul 10 in proba de stafeta pe echipe

Romania, pentru care au concurat Raluca Stramaturaru la simplu feminin, Valentin Cretu la simplu masculin, Cosmin Atodiresei si Stefan Musei la dublu, a fost cronometrata cu timpul de 2 min 26 sec 844/1000, din 13 echipe.Stramaturaru a adus cel mai bun rezultat al Romaniei in ultimii 24 de ani la Jocurile Olimpice de iarna, in proba de simplu feminin, prin clasarea sa pe locul 7.Germania (Natalie Geisenberger/Johannes Ludwig/Tobias Wendl/Tobias Arlt) a castigat medalia de aur, argintul a revenit Canadei, in timp ce Austria a obtinut bronzul.Acest succes este sinonim cu a patra medalie olimpica de aur la sanie pentru Geisenberger, cat si pentru perechea Wendl/Arlt. Geisenberger a cucerit aurul in proba de simplu feminin la PyeongChang, iar Wendl si Arlt s-au impus la dublu.Ludwig a adaugat aurul medaliei de bronz de la simplu masculin.Germania castigase proba pe echipe si la editia din 2014, de la Soci, la care a fost introdusa in premiera.1. Germania (Natalie Geisenberger/Johannes Ludwig/Tobias Wendl/Tobias Arlt) 2:24.5172. Canada (Alex Gough/Sam Edney/Tristan Walker/Justin Snith) 2:24.8723. Austria (Madeleine Egle/David Gleirscher/Peter Penz/Georg Fischler) 2:24.9884. SUA (Summer Britcher/Chris Mazdzer/Matt Mortensen/Jayson Terdiman) 2:25.0915. Italia (Andrea Votter/Dominik Fischnaller/Ivan Nagler/Fabian Malleier) 2:25.0936. Letonia (Ulla Zirne/Kristers Aparjods/Andris Sics/Juris Sics) 2:25.3157. Sportivii olimpici din Rusia (Ekaterina Baturina/Roman Repilov/Aleksandr Denisev/Vladislav Antonov) 2:25.3498. Polonia (Ewa Kuls-Kusyk/Maciej Kurowski/Wojciech Chmielewski/Jakub Kowalewski) 2:26.4139. Coreea de Sud (Aileen Frisch/Lim Namkyu/Park Jin-Yong/Cho Jung-Myung) 2:26.54310. Romania (Raluca Stramaturaru/Valentin Cretu/Cosmin Atodiresei/Stefan Musei) 2:26.84411. Slovacia (Katarina Simonakova/Jozef Ninis/ Marek Solcansky/ Karol Stuchlak) 2:26.99312. Cehia (Tereza Noskova/Ondrej Hyman/Lukas Broz/Antonin Broz) 2:27.06113. Ucraina (Olena Shkhumova/Anton Dukach/Oleksandr Obolonchyk/Roman Zakharkiv) 2:31.003.