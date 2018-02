JO 2018 - Biatlon: Eva Tofalvi, locul 84 in proba de 15 km individual, la ultimul sau concurs din cariera la Jocurile Olimpice

Sportiva tricolora, in varsta de 39 de ani, a ratat sapte tinte (din cele 20 de trageri) in cele patru treceri prin poligon, potrivit cosr.ro"Sunt trista ca la ultima mea aparitie la Jocurile Olimpice nu am reusit mai mult. La start, m-au incercat sentimente contradictorii. Sunt mandra insa de ce am reusit in cariera. Inca nu am pus punct, mai am trei etape de cupa mondiala in acest sezon. Abia dupa aceea voi spune stop. Ma gandesc cu teama la ce va urma, la ce voi face dupa terminarea carierei sportive. Imi voi canaliza insa intreaga energie pe alte prioritati. Voi avea timp pentru mine, pentru familie, imi voi plimba cainele, insa tot pe schiuri" -Eva Tofalvi a concurat la editiile din 1998, 2002, 2006, 2010 si 2014 ale Jocurilor Olimpice de iarna. Cele mai bune rezultate ale sale au fost locul 9 la stafeta 4x6 km, la Vancouver 2010 si locul 11 la 15 km individual, la Nagano 1998 si Vancouver 2010. Tofalvi a fost portdrapelul Romaniei la Vancouver 2010 si Soci 2014.Suedeza Hanna Oeberg a cucerit medalia de aur la PyeongChang, fiind urmata de Anastasia Kuzmina (Slovacia) si de Lara Dahlmeier (Germania).1. Hanna Oeberg (Suedia) 41:07.2 (0 ratari la tir)2. Anastasiya Kuzmina (Slovacia) 41:31.9 (2)3. Laura Dahlmeier (Germania) 41:48.4 (1)4. Franziska Preuss (Germania) 42:06.9 (0)5. Paulina Fialkova (Slovacia) 42:09.5 (1)...84. Eva Tofalvi (Romania) 52:13.7