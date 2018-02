JO 2018: Ucraineanca Aliona Savcenko si francezul Bruno Massot, campioni olimpici pentru Germania la patinaj artistic

Cu un scor de 235,90 puncte, Savchenko si Massot i-au devansat pe Wenjing Sui si Cong Han (235, 47 puncte), medaliati cu argint, si pe canadienii Meagan Duhamel si Eric Radford (230,15 puncte). care au urcat pe treapta a treia a podiumului.Dupa ce a terminat programul scurt pe locul al patrulea, cuplul german a doborat recordul mondial de puncte in programul liber (159,31), evoluand pe melodia "La Terre vue du ciel" (Pamantul vazut din cer) a compozitorului francez Armand Amar, devansandu-i pe favoritii chinezi si rusi, care au cazut in timpul programelor lor.Acesta este primul titlu cucerit de Germania in aceasta proba din 1952 si pana in prezent, subliniaza AFP.Clasati pe locul secund dupa programul scurt, desfasurat miercuri, rusii Evghenia Tarasova si Vladimir Morozov, au devenit recent campioni europeni, s-au clasat in final pe pozitia a patra, in timp ce perechea nord-coreeana Ryom Tae Ok si Kim Ju Sik a terminat pe locul 13.Pentru Aljona Savechenko, sportiva de origine ucraineana, aceasta este a treia sa medalie olimpica, dupa cele doua de bronz cucerite la editiile din 2010 si 2014, in timp ce pentru Bruno Massot, nascut in Franta si devenit cetatean german anul trecut, aceasta este prima medalie din cariera sa la JO.Germania a obtinut cu aceasta ocazie a opta sa medalie de aur la Olimpiada din Coreea de Sud, avand cel mai bun bilant de pana acum intre tarile participante la competitie.1. Savchenko - Massot (Germania) 235,90 puncte (76.59 + 159.31)2. Sui - Han (China) 235,47 (82.39 + 153.08)3. Duhamel - Radford (Canada) 230,15 (76.82 + 153.33)4. Tarasova - Morozov (Sportivii olimpici din Rusia) 224,93 (81.68 + 143.25)5. James - Ciprcs (Franta) 218,53 (75.34 + 143.19)...