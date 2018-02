JO 2018 - Schi Alpin: Americanca Mikaela Shiffrin a cucerit medalia de aur la slalom urias

Clasata pe locul secund dupa prima mansa, Shiffrin a reusit o a doua mansa impresionanta, terminand proba pe primul loc, tu timpul total de 2min.20sec.02/100. Ea a devansat-o cu 39/100 pe norvegianca Ragnhild Mowinckel, medaliata cu argint, si cu 46/100 pe italianca Federica Brignone, castigatoarea medaliei de bronz.Frantuzoaica Tessa Worley, campioana mondiala en titre la slalom urias, s-a clasat doar pe pozitia a saptea, la 01sec.04/100 de invingatoare, dupa o evolutie slaba in prima mansa.Italianca Manuela Moelgg, care a devansat-o in prima mansa cu 0,2 secunde pe Shiffrin, a clacat in mansa secunda si a terminat proba pe locul 8.Aceasta cursa, care ar fi trebuit sa aiba loc luni, dar a fost reprogramata din cauza vantului puternic, s-a desfasurat joi in conditii ideale.In varsta de 22 ani, Mikaela Shiffrin a castigat aurul la slalom cu ocazia JO 2014 de la Soci, unde s-a clasat pe locul al cincilea la slalom urias.Reprezentanta Romaniei, Ania Monica Germaine Caill, nu a mai concurat in aceasta proba, desi figura pe lista de start. In 2014, la Soci, Caill a ocupat locul 51 la slalom urias.1. Mikaela Shiffrin (SUA) 2:20.02 (1:10.82+1:09.20)2. Ragnhild Mowinckel (Norvegia) 2:20.41 (1:11.17+1:09.24)3. Federica Brignone (Italia) 2:20.48 (1:10.91+1:09.57)4. Viktoria Rebensburg (Germania) 2:20.60 (1:11.45+1:09.15)5. Marta Bassino (Italia) 2:20.69 (1:11.19+1:09.50)....