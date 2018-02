JO 2018 - Schi alpin: Aksel Lund Svindal, primul norvegian campion olimpic la coborare

Norvegia a semnat de altfel o dubla in aceasta proba, dupa ce Kjetil Jansrud a reusit sa cucereasca medalia de argint, in timp ce bronzul a revenit elvetianului Beat Feuz.Coborarea masculina trebuia sa se dispute initial duminica trecuta, insa a fost amanata pentru joi, din cauza rafalelor de vant care depaseau 100 km/h.Svindal, care a urcat pe treapta a doua a podiumului la coborare cu ocazia JO de la Vancouver (2010), iar apoi s-a clasat pe locul al patrulea la Soci, in 2014, este totodata primul schior din istorie care a devenit campion olimpic in doua discipline de viteza, dupa ce a castigat aurul in slalomul super-urias de la Vancouver.Dublu campion mondial la coborare (2007 si 2013), Aksel Lund Svindal este considerat principalul favorit al probei de slalom super-urias de la PyeongChang, programata vineri.1. Aksel Lund Svindal (Norvegia) 1:40.252. Kjetil Jansrud (Norvegia) 1:40.373. Beat Feuz (Elvetia) 1:40.434. Dominik Paris (Italia) 1:40.795. Thomas Dressen (Germania) 1:41.03...