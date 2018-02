WTA Doha: Monica Niculescu, in optimi dupa abandonul Magdalenei Rybarikova - Duel cu daneza Caroline Wozniacki (1 WTA)

Primul set a fost unul extrem de echilibrat, cu opt break-uri, cele doua jucatoare castigand fiecare pe serviciul celeilalte, de la 2-2. Mansa a fost decisa in tie-break, acolo unde Rybarikova a avut nervii mai tari si s-a impus cu 8-6, dupa ce romanca a condus cu 4-1 si 6-3, ratand si trei mingi de set.In actul secund, Monica a pus stapanire pe joc si Rybarikova n-a mai facut fata ritmului impus de romanca. Niculescu a condus cu 3-0 si 5-1, incheind setul cu 6-2.Numarul 92 WTA a avut un start excelent si in setul decisiv, in care a condus cu 3-0, moment in care Rybarikova s-a retras, acuzand o accidentare.Monica Niculescu, venita din calificari, a fost declarata invingatoare dupa doua ore si 16 minute de joc.Wozniacki a castigat toate cele opt confruntari de pana acum cu Monica Niculescu. Ultima intalnire a avut loc anul trecut, in prima runda a turneului de la Madrid, daneza impunandu-se in trei seturi, scor 7-5 6-7(3) 6-4.Calificarea in optimi la Doha este recompensata cu un premiu in valoare de 33.750 de dolari si cu 105 puncte WTA.Niculescu este a treia jucatoare din Romania care obtine calificarea in faza optimilor de finala de la Doha, dupa ce Simona Halep si Sorana Cirstea au reusit aceeasi performanta.Qatar Total Open se disputa in perioada 12-18 februarie 2018. Face parte din categoria "Premier 5", are loc pe suprafata hard, iar premiile sunt in valoare totala de $3,173,000. Ultima castigatoare a competitiei este Karolina Pliskova (2017), iar la dublu Katarina Srebotnik /Abigail Spears.2017 Karolina Pliskova2016 Carla Suarez Navarro2015 Lucie Safarova2014 Simona Halep2013 Victoria Azarenka2012 Victoria Azarenka2011 Vera Zvonareva etc.