JO 2018: Cosmin Atodiresei si Stefan Musei, locul 19 la sanie dublu masculin

Atodiresei si Musei s-au clasat pe locul 18 in prima mansa (47.101), iar in a doua au terminat pe penultima pozitie, cu timpul 47.171. In clasamentul general, cei doi romani au terminat pe 19, cu 1:34.272.Medalia de aur a fost castigata de echipa germana Tobias Wendl/Tobias Arlt. Pe locul doi s-au clasat austriecii Peter Penz si Georg Fischler, iar bronzul le-a revenit germanilor Toni Eggert si Sascha Benecken.