JO 2018 - Skeleton: Combinezoanele de inalta tehnologie ale britanicelor, contestate de celelalte concurente

Kim Meylemans, care reprezinta Belgia la JO 2018, s-a alaturat mai multor concurente pentru a depune o plangere la Federatia internationala, careia i se solicita deschiderea unei anchete in aceasta privinta, precizeaza cotidianul "7 sur 7", potrivit Agerpres.Britanicele Laura Deas si Lizzy Yarnold, care apara culorile britanice la skeleton, au facut impresie la inceputul acestei saptamani, in timpul antrenamentelor oficiale, reusind cei mai buni timpi, in conditiile in care cele doua sportive s-au clasat pe locurile 7, respectiv 9, in cursul ultimei Cupe Mondiale.Un articol publicat de cotidianul englez The Guardian le-a atras atentia adversarelor sportivelor britanice. Articolul "explica faptul ca britanicele castiga o secunda pe mansa gratie noilor combinezoane. Este precum un 5-0 in fotbal. Am citit articolul cu atentie si am analizat foarte bine fotografiile costumelor. Se poate spune ca exista un fel de spoiler pe combinezon. Ca si in cazul Formulei 1, un astfel de spoiler asigura o aspiratie diferita a aerului. Este un avantaj enorm si, desigur, este contrar regulamentelor. Impreuna cu alte tari, am depus o plangere la Federatia internationala. Vom vedea daca Federatia va considera ilegal acel combinezon. Daca va respinge insa plangerea, va trebui sa acceptam", a declarat Meylemans.Pentru conceperea combinezoanelor respective, echipa Marii Britanii a utilizat aceleasi cunostinte stiintifice care le-au permis ciclistilor pe pista din Marea Britanie sa cucereasca un mare numar de medalii la Jocurile Olimpice de la Rio, in 2016, adauga publicatia citata."Suntem increzatori ca toate echipamentele de competitie indeplinesc cerintele tehnice si comerciale pentru fiecare sport si disciplina. Nu comentam aspectele tehnice specifice ale echipamentului inainte de competitie", a declarat un purtator de cuvant al echipei Marii Britanii, potrivit dailymail.co.ukVineri sunt programate primele doua manse din cadrul concursului feminin de skeleton al JO 2018, la care va lua parte si reprezentanta Romaniei, Maria Marinela Mazilu, celelalte doua manse urmand sa se desfasoare sambata, informeaza Agerpres.