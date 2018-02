JO 2018 - Snowboard: Americanul Shaun White, campion olimpic pentru a treia oara in proba de halfpipe

Aceasta este, totodata, cea de-a 100-a medalie obtinuta de Statele Unite la Jocurile Olimpice de iarna si cea de-a patra obtinuta de americani la PyeongChang in concursul de snowboard - in tot atatea probe desfasurate pana acum - dupa cele cucerite de Chloe Kim la halfpipe feminin, Redmond Gerard si Jamie Anderson la slopestyle (masculin si feminin).Cu un scor de 97,75, reusit in cel de-al treilea sau "run", apropiat de nota maxima 100, Shaun White (31 ani), marea vedeta a acestei discipline, s-a impus in fata japonezului Ayumu Hirano (95,25 pct) si australianului Scotty James (92,00 pct), medaliati cu argint, respectiv bronz.Reprezentantul Statelor Unite, care a mai urcat pe cea mai inalta treapta a podiumului la JO de la Torino (2006) si Vancouver (2010), a trecut peste esecul inregistrat la Soci, in 2014, unde a ocupat doar pozitia a patra, reusind sa redevina campion olimpic, la opt ani dupa ultimul sau titlu.De mentionat ca in urma cu cinci luni Shaun White, supranumit "Flying Tomato" (Rosia zburatoare), din cauza parului sau roscat, a fost victima unui accident destul de serios, suferit in timpul unui antrenament in Noua Zeelanda, in urma caruia s-a ales cu 62 de puncte de sutura.El a avut o concurenta serioasa la PyeongChang, unde japonezul Ayumu Hirano, medaliat cu argint si la Soci, a reusit un al doilea "run" excelent, care i-a permis sa-l depaseasca pe White, cu un scor de 95,25. Insa americanul a revenit in ultima mansa, in care a avut o evolutie aproape perfecta.In ierarhia all-time a tarilor cu cele mai multe medalii de aur cucerite la Olimpiada de iarna conduce Norvegia, cu 121 de medalii, urmata de Statele Unite (100) si Germania (92).1. Shaun White (SUA) 97,75 pct (94,25 - 55,00 - 97,75)2. Ayumu Hirano (Japonia) 95,25 (35,25 - 95,25 - 43,25)3. Scotty James (Australia) 92,00 (92,00 - 81,75 - 40,25)4. Ben Ferguson (SUA) 90,75 (43,00 - 83,50 - 90,75)5. Patrick Burgener (Elvetia) 89,75 (84,00 - 51,00 - 89,75)....