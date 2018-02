JO 2018: Raluca Stramaturaru, locul 7 in finala la sanie - Unul dintre cele mai bune din istorie pentru tricolori

Dupa primele doua manse ale probei de sanie, desfasurate luni, Raluca Stramaturaru ocupa locul 10. In prima mansa, romanca a avut un timp de 46 sec 469/1000, reusind astfel sa ocupe un excelent loc opt. Raluca a incheiat mansa a doua pe locul 12, cu timpul de 46 sec 532/1000.Marti, sportiva noastra a mai urcat un loc in mansa a treia (46 sec 606/1000), iar in ultima mansa a terminat a sasea (46 sec 681/1000), fiind cronometrata cu timpul cumulat de 3 min 06 sec 288/1000.Raluca Stramaturaru a bifat cel mai important rezultat al Romaniei din ultimii 24 de ani la Jocurile Olimpice de iarna. In 1994, la Lillehammer, tot la sanie, Ioan Apostol si Liviu Cepoi au incheiat finala in proba de dublu pe locul 6.Cea mai buna peformanta a Romaniei la Jocurile Olimpice de iarna dateaza din 1968, cand echipajul de bob doua persoane, format din Ion Panturu si Nicolae Neagoe, a fost medaliat cu bronz.Germanca Natalie Geisenberger si-a pastrat medalia de aur cucerita la Jocurile Olimpice de la Soci (2014), cu timpul de 3 min 05 sec 232/1000. Medalia de argint i-a revenit compatrioatei sale Dajana Eitberger (3 min 05 sec 599/1000), iar canadianca Alex Gough a primit medalia de bronz (3 min 05 sec 644/1000).1. Natalie Geisenberger (Germania) 3:05.2322. Dajana Eitberger (Germania) 3:05.5993. Alex Gough (Canada) 3:05.6444. Tatjana Hufner (Germania) 3:05.7135. Kimberley McRae (Canada) 3:05.8786. Erin Hamlin (SUA) 3:05.9127. Raluca Stramaturaru (Romania) 3:06.2888. Aileen Frisch (Coreea de Sud) 3:06.4009. Madeleine Egle (Austria) 3:06.60910. Andrea Votter (Italia) 3:06.859 etc.1928 - locul 7, echipajul de bob 5 persoane1932 - locul 4, echipajul de bob, doua persoane, format din Alexandru Papana si Dumitru Hubert1936 - locul 13, la patinaj artistic, in proba de perechi1948 - locul 38, Dumitru Sulica, slalom1952 - locul 10 la schi, stafeta 4 x 10 km masculin1956 - locul 14, echipajele de bob doua si 4 persoane1964 - locul 5, Gheorghe Vilmos, in proba de biathlon, 20 km1972 - locul 5, echipajul de bob doua persoane, format din Ion Panturu si Ion Zangor1976 - locul 7, echipa de hochei pe gheata1980 - locul 7, echipa de hochei pe gheata1984 - locul 7, echipajul de bob 4 persoane1988 - locul 12, echipa feminina a Romaniei, Cross-Country 4x5 km1992 - locul 4, echipajul de sanie doua persoane, format din Ion Apostol si Liviu Cepoi1994 - locul 6, echipajul de sanie doua persoane, format din Ion Apostol si Liviu Cepoi1998 - locul 11, Eva Tofalvi, biatlon2002 - locul 15, sanie doua persoane (masculin), bob doua persoane feminin2006 - locul 14, Gheorghe Chiper la patinaj artistic si echipa feminina de biatlon2010 - locul 10, echipa feminina de biatlon.2014 - locul 17, prin echipajele de dublu masculin si feminin de bob.