​JO 2018 - Schi alpin: Austriacul Marcel Hirscher a cucerit prima sa medalie olimpica de aur, la combinata alpina

Hirscher, care a cucerit de sase ori in cariera sa marele Glob de Cristal al Cupei Mondiale, a realizat doar al 12-lea timp in proba de coborare, insa a reusit apoi o excelenta mansa de slalom, devansandu-si toti adversarii.Medalia de argint a revenit francezului Alexis Pinturault, la 23/100, iar cea de bronz compatriotului acestuia Victor Muffat-Jeandet, la 01sec.02/100.Germanul Thomas Dressen, care era lider dupa coborare, a terminat pe locul 9.Din cauza vantului care a suflat cu putere pe partia de la Jeongseon, organizatorii au decis sa scurteze cu 200 m proba de coborare, care a durat cu aproximativ 20 de secunde mai putin decat in mod obisnuit. Tot din motive de securitate a fost pus in aplicare principul "wind line", care elimina practic sariturile din concurs. Pentru ca intrecerea sa fie echitabila, slalomul a avut cu 10 porti mai putin, conform deciziei Federatiei internationale de schi.1. Marcel Hirscher (Austria) 2:06.52 (1:20.56 +45.96)2. Alexis Pinturault (Franta) 2:06.75 (1:20.28+46.47)3. Victor Muffat-Jeandet (Franta) 2:07.54 (1:21.57+45.97)4. Marco Schwarz (Austria) 2:07.87 (1:20.98+46.89)5. Ted Ligety (SUA) 2:07.97 (1:21.36+46.61)6. Thomas Mermillod Blondin (Franta) 2:08.02 (1:20.89+47.13)7. Kjetil Jansrud (Norvegia) 2:08.67 (1:19.51+49.16)8. Stefan Hadalin (Slovenia) 2:08.94 (1:21.15+47.79)9. Thomas Dressen (Germania) 2:08.96 (1:19.24+49.72)10. Klemen Kosi (Sloenia) 2:09.37 (1:20.61+48.76)...