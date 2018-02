JO 2018: Primul caz de dopaj de la Olimpiada - Japonezul Kei Saito (short-track)

"Kei Saito a fost depistat pozitiv la acetalozamida, un produs diuretic considerat drept mascant, cu ocazia unui control in afara competitiei", precizeaza TAS, indicand totodata ca sportivul a acceptat sa fie "suspendat provizoriu" si a parasit satul olimpic.Saito, in varsta de 21 ani, urma sa fie rezerva in stafeta masculina de 5.000 m, programata marti. El este primul japonez depistat pozitiv in timpul Jocurilor Olimpice de iarna."Niciunul dintre rezultatele inregistrate in cursul Jocurilor nu a fost afectat", adauga TAS in comunicatul sau.Comitetul national olimpic japonez (JOC), care nu a reactionat inca in mod oficial in acest caz, urmeaza sa organizeze o conferinta de presa, marti la pranz, la PyeongChang.In cursul JO 2018, controalele antidoping sunt coordonate de Autoritatea independenta de teste antidoping (ITA), o noua structura condusa de fostul ministru francez al Sportului Valerie Fourneyron.In timpul competitiei din Coreea de Sud, cazurile pozitive intra sub jurisdictia Tribunalului de Arbitraj pentru Sport, caruia ii sunt transmise in mod direct.TAS are in mod obisnuit sediul la Lausanne, in Elvetia, insa a fost relocat la PyeongChang cu ocazia JO 2018.Este pentru a doua oara in istorie cand instanta sportiva este relocata astfel, dupa Olimpiada de vara de la Rio, din anul 2016.