​JO 2018: Chloe Kim, campioana olimpica la doar 17 ani - A castigat aurul la halfpipe

Kim este o favorita a spectatorilor sud-coreeni, parintii ei fiind din statul asiatic, de unde au emigrat in 1982."A fost multa presiune, dar ma bucur ca am reusit aici, pentru fani si pentru familia mea", a declarat Kim, dupa ce proba ei a fost urmarita de o audienta record la Phoenix Snow Park.Pentru Kim, aceasta este prima editie a JO la care participa. Ea a obtinut calificarea si la Soci, dar nu a putut concura in Rusia deoarece avea numai 13 ani.