JO 2018: Norvegianca Maren Lundby a castigat medalia de aur la sarituri cu schiurile; Daniela Haralambie, locul 25

Maren Lundby a castigat medalia de aur cu un total de 264,6 puncte. Katharina Althaus a cucerit argintul, cu 252,6 puncte, in timp ce Sara Takanashi a intrat in posesia medaliei de bronz, cu 243,8 puncte.Daniela Haralambie s-a clasat a 25-a, cu 150,8 puncte. La start s-au aflat 30 de concurente.1. Maren Lundby (Norvegia) 264,6 puncte2. Katharina Althaus (Germania) 252,63. Sara Takanashi (Japonia) 243,84. Irina Avvakumova (Olympic Athlete from Russia), 230,75. Carina Vogt (Germania) 227,96. Daniela Iraschko-Stolz (Austria) 225,9 puncte....25. Daniela Haralambie (Romania) 150,8 puncte etc.