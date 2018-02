JO 2018: Raluca Stramaturaru ocupa locul 10 la sanie, dupa primele doua manse

Raluca, aflata pe 8 dupa prima mansa, a fost cronometrata cu timpul cumulat de 1:33.001. In prima mansa, romanca a avut un timp de 46 sec 469/1000, reusind astfel sa ocupe un excelent loc opt. Raluca a incheiat mansa a doua pe locul 12, cu timpul de 46 sec 532/1000.Germana Natalie Geisenberger, campioana olimpica en-titre, este lider (1:32.454), fiind urmata de compatrioata sa Dajana Eitberger (1:32.574) si de canadianca Alex Gough (1:32.645).Ultimele doua manse se vor desfasura marti, de la ora 12:30 (ora Romaniei). Sportivele care se claseaza in primele 20 dupa primele 3 manse se infrunta in finala pentru medalii.1. Natalie Geisenberger (Germania) 1:32.4542. Dajana Eitberger (Germania) 1:32.5743. Alex Gough (Canada) 1:32.6454. Tatjana Hufner (Germania) 1:32.6615. Erin Hamlin (SUA) 1:32.6906. Kimberley McRae (Canada) 1:32.7887. Aileen Frisch (Coreea de Sud) 1:32.8068. Ulla Zirne (Letonia) 1:32.8809. Summer Britcher (SUA) 1:32.96110. Raluca Stramaturaru (Romania) 1:33.001