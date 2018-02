JO 2018 - Snowboard: Jamie Anderson (SUA), campioana olimpica la slopestyle (si-a pastrat titlul cucerit la Soci)

In varsta de 27 ani, Anderson a reusit astfel sa-si pastreze titlul olimpic cucerit in urma cu patru ani, la Soci.Medalia de argint a revenit canadiencei Laurie Blouin, podiumul fiind completat de finlandeza Enni Rukjarvi, care a intrat in posesia medaliei de bronz.Disputata in conditii foarte dificile, cu rafale puternice de vant care s-au abatut asupra pistei din Phoenix Snowpark, proba a fost marcata de o cascada de cazaturi, unele dintre concurente renuntand chiar sa se mai lanseze pe trambulinele de la finalul traseului.Calificarile acestei probe, care urmau sa se desfasoare duminica, au fost anulate din cauza vantului, organizatorii optand pentru o finala directa, derulata in doua manse, in loc de trei, asa cum ar fi trebuit.1. Jamie Anderson (SUA) 83,00 puncte2. Laurie Blouin (Canada) 76,333. Enni Rukajarvi (Finlanda) 75,384. Silje Norendal (Norvegia) 73,915. Jessika Jenson (SUA) 72,26 etc.