JO 2018 - Schi alpin: Slalomul urias feminin, reprogramat pentru joi (15 februarie) din cauza vantului puternic

Prima mansa a acestui concurs va avea loc joi, la ora locala 9,30 (2,30 in Romania), iar cea de-a doua la 13,15 (6,15 la Bucuresti), au anuntat organizatorii. Romania va fi reprezentata in aceasta proba de Ania Monica Germaine Caill.Tot joi, de la ora locala 11,00 (4,00 in Romania), urmeaza sa se dispute si coborarea masculina, care ar fi trebuit sa aiba loc initial duminica, insa nu s-a putut desfasura, tot din cauza rafalelor de vant.