JO 2018: Aur pentru Canada in concursul pe echipe de patinaj artistic

Canadienii si-au asigurat titlul olimpic chiar inaintea ultimei probe, gratie victoriei lui Patrick Chan in programul liber masculin (179,75 puncte) si a locului trei ocupat de compatrioata acestuia Garbrielle Daleman in programul liber feminin.Dupa succesul de la dans liber al campionilor mondiali en titre Tessa Virtue si Scott Moir, Canada a totalizat 73 de puncte si i-a devansat pe Sportivi Olimpici din Rusia (OAR), 66 puncte, castigatorii programului liber feminin, gratie recentei campioane europene Alina Zaghitova (158,08 puncte, nou record personal), pozitia a treia fiind ocupata de Statele Unite (62 puncte), urmata de Italia (56 puncte) si Japonia (50 puncte).Concursul de patinaj artistic pe echipe a fost inclus in programul olimpic in 2014, la Soci, aurul revenind atunci Rusiei, urmata de Canada si SUA.1. Patrick Chan (Canada) 179,75 puncte2. Mihail KolIada (OAR) 173,573. Adam Rippon (SUA) 172,984. Matteo Rizzo (Italia) 156,115. Keiji Tanaka (Japonia) 148,361. Alina Zaghitova (OAR) 158,08 puncte2. Mirai Nagasu (SUA) 137,533. Gabrielle Daleman (Canada) 137,144. Carolina Kostner (Italia) 134,005. Kaori Sakamoto (Japonia) 131,911. Tessa Virtue - Scott Moir (Canada) 118,10 puncte2. Maia Shibutani - Alex Shibutani (SUA) 112,013. Ekaterina Bobrova - Dmitri Soloviev (OAR) 110,434. Anna Cappellini - Luca Lanotte (Italia) 107,005. Kana Muramoto - Chris Reed (Japonia) 87,881. Canada 73 puncte2. Sportivii Olimpici din Rusia 663. Statele Unite 624. Italia 565. Japonia 506. China 187. Germania 168. Israel 139. Coreea de Sud 1310. Franta 13.