JO 2018 - Biatlon: Germanul Arnd Peiffer, campion olimpic la sprint (10 km); Cornel Puchianu, locul 60

Peiffer a fost cronometrat cu timpul de 23 min 38 sec 8/10, devansandu-i in clasamentul final pe cehul Michal Krcmar, cu 4 sec 4/10, si pe italianul Dominik Windisch, cu 7 sec 7/10, etc.Germanul, cvadruplu campion mondial, a profitat de forma slaba aratata de francezul Martin Fourcade (dublu campion olimpic la Soci), clasat doar pe locul 8, si e norvegianul Johannes Boe, clasat pe 31, si a produs surpriza.Germania obtinuse aurul si in proba feminina de sprint, prin Laura Dahlmeier.Peiffer si Krcmar au fost singurii biatlonisti care nu au ratat tinta intr-o proba desfasurata pe vant.Puchianu a ocupat locul 60, sosind la 2 min 13 sec 9/10 de invingator, si a prins in extremis calificarea pentru proba de urmarire (primii 60 s-au calificat). Remus Faur a terminat pe 68, la 2 min 24 sec 5/10, in timp ce Gheorghe Pop si Marius Ungureanu (portdrapelul Romaniei la ceremonia de deschidere) au ocupat ultimele doua locuri, 86 (la 4 min 25 sec 6/10), respectiv 87 (la 5 min 20 sec 3/10).1. Arnd Peiffer (Germania) 23:38.82. Michal Krcmar (Cehia) 23:43.23. Dominik Windisch (Italia) 23:46.54. Julian Eberhard (Austria) 23:47.25. Erlend Bjoentgaard (Norvegia) 23:56.26. Benedikt Doll (Germania) 23:56.47. Simon Schempp (Germania) 24:00.28. Martin Fourcade (Franta) 24:00.99. Serafin Wiestner (Elvetia) 24:02.310. Lukas Hofer (Italia) 24:09.8...................................................60. Cornel Puchianu (Romania) 25:52.768. Remus Faur (Romania) 26:03.386. Gheorghe Pop (Romania) 28:04.487. Marius Ungureanu (Romania) 28:59.1