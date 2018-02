CIO: Procedura disciplinara impotriva unui sportiv rus care a dedicat medalia de bronz compatriotilor sai interzisi la JO 2018

Dupa medalia de bronz, Elistratov a declarat ca dedica prima medalia ruseasca la JO compatriotilor sai interzisi "intr-un mod nedrept".Semen Elistratov evolueaza la JO sub titulatura "Atlet Olimpic al Rusiei".Rusia este interzisa de la Jocurile Olimpice, dar 169 de sportivi rusi concureaza sub drapel neutru."Dupa ce am obtinut bronzul, nu mi-am putut opri lacrimile. Sunt foarte fericit ca am adus aceasta medalie, in ciuda circumstantelor din sportul rus. Dedic medalia celor exclusi de la JO intr-un mod atat de dureros si nedrept. Aceasta medalie este pentru voi", a declarat sportivul.CIO investigheaza afirmatiile rusului, deoarece acestea contravin regulilor."Avem un program de supraveghere a sportivilor OAR si actiunile lor vor fi supuse comitetului executiv pentru a se vedea daca vor fi incalcate regulile", a declarat purtatorul de cuvant al CIO, Mark Adams.Sportivii din delegatia rusa sub drapel olimpic nu au voie sa aiba nicio declaratie sau forma de publicitate asociate cu drapelul national al Rusiei, imnul sau emblema rusa.