JO 2018 - Patinaj viteza: Olandezul Sven Kramer, campion olimpic pentru a treia oara consecutiv in proba de 5.000 de metri

Campion la Vancouver 2010 si Soci 2014, Kramer, care are 31 de ani, a urcat pentru a opta oara pe podium la Jocuri, la a patra sa participare. El a fost cronometrat duminica in 6 min 09 sec 76/100 (record olimpic).Bloemen a obtinut argintul cu un rezultat de 6:11.616, iar Pedersen a intrat in posesia bronzului cu un timp de 6:11.618.1. Sven Kramer (Olanda) 6:09.762. Ted-Jan Bloemen (Canada) 6:11.6163. Sverre Lunde Pedersen (Norvegia) 6:11.6184. Peter Michael (Noua Zeelanda) 6:14.075. Lee Seung-Hoon (Coreea de Sud) 6:14.156. Bart Swings (Belgia) 6:14.57..................................................................................